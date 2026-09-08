Sultangazi'de temel çalışması yandaki binanın tahliyesine neden oldu

Olayın gelişimi:

Sultangazi Esentepe Mahallesi 2863. Sokak'ta gerçekleştirilen inşaat temel çalışması sırasında, yan tarafta bulunan 5 katlı binanın temelinde kayma meydana geldi. Çalışmanın kepçe ile sürdürüldüğü sırada binadan sesler gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Gelen ekiplerin müdahalesi:

İhbarın ardından olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde binanın temelinde kayma tespit edildi ve yapının risk oluşturabileceği değerlendirilerek bina sakinleri güvenlik amacıyla tahliye edildi. Tahliye sonrasında bina, belediye zabıta ekiplerince mühürlendi.

Geçici barınma ve soruşturma:

Tahliye edilen vatandaşlar, belediye tarafından otellere ve misafirhanelere yönlendirildi. Olayla ilgili teknik incelemeler ve çalışma yürütülürken, yetkililer bölgedeki diğer yapılarda oluşabilecek benzeri risklere karşı önlemlerin sürdürüldüğünü bildirdi. Çalışmaların devam ettiği ve gerekli raporlamanın ardından yapının durumu hakkında kesin karar verileceği öğrenildi.

SULTANGAZİ'DE, İNŞAAT TEMELİ ÇALIŞMALARI SIRASINDA YAN TARAFTA BULUNAN 5 KATLI BİNANIN TEMELİNDE KAYMA MEYDANA GELDİ. İHBAR ÜZERİNE KONTROL YAPAN BELEDİYE ZABITA EKİPLERİ, BİNAYI TAHLİYE EDEREK MÜHÜRLEDİ.