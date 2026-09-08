Ata Demirer ve Erkan Can Fethiye'de Mapa-Şamandıra sistemini tanıttı

Mapa-Şamandıra uygulaması filmle görünür kılındı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde hayata geçirilen Mapa-Şamandıra sistemi, oyuncu ve komedyen Ata Demirer ile oyuncu Erkan Canın rol aldığı bir tanıtım filmiyle tanıtıldı. Filmde ikili, Akdeniz açıklarında tekneyle seyir halindeyken deniz çayırlarının ve su altı yaşamının hassasiyetine dikkat çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da filmden kareleri sosyal medyada paylaşarak projenin önemini vurguladı.

Bakan Kurum paylaşımında, Ata Demirer ile Erkan Can’ın Fethiye’nin maviliğinde denizin altında bambaşka bir dünyanın açığa çıktığını belirterek, Mapa-Şamandıra Sistemi sayesinde kontrolsüz demirlemenin önüne geçildiğini ve su altındaki yaşamın korunduğunu ifade etti.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Mapa-Şamandıra girişimi, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğanın himayesinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında ilerliyor. Proje, teknelerin koylarda doğrudan deniz tabanına çapa atmak yerine sabitlenmiş tonoz ve mapa sistemlerine bağlanmasını sağlayarak, deniz çayırlarına ve su altı ekosistemine verilen fiziksel zararı azaltmayı amaçlıyor.

Göcek’te uygulanan çalışmada, toplam 17 koy için 896 deniz mapası ve 876 tonoz yerleştirilerek, 856 tekneye hizmet verebilecek kapasitede sistemler kuruldu. Bu düzenleme ile teknelerin gelişigüzel demir atmasının önüne geçilmesi ve hassas deniz tabanının korunması hedefleniyor.

Dijital altyapı ve kullanıcı erişimi:

Projenin teknik boyutunda da dijital çözümler ön plana çıkarıldı. Türkiye Çevre Ajansı koordinasyonuyla hayata geçirilen sistemin dijital altyapısı kapsamında DERİA Göcek Körfezi Dijital Mapa-Şamandıra Yönetim Sistemi kuruldu. Bu mobil uygulama üzerinden tekne sahipleri kendilerine en yakın mapa-şamandıra noktasını görebiliyor, bağlama süreçlerini takip edebiliyor ve dijital rezervasyon yapabiliyor.

Uygulama sayesinde deniz trafiğinin düzenlenmesi, koylardaki yoğunluğun dengelenmesi ve bağlama süreçlerinin kayıt altına alınması mümkün oluyor. Bu da hem deniz çayırlarının hem de bölgedeki su altı canlılarının korunmasına doğrudan katkı sağlıyor.

Tanıtım filmi ve uygulama birlikteliği, kamuoyunun dikkatini deniz çayırlarının korunmasına çekmeyi hedefliyor. Filmdeki sohbet ve Bakan Kurum’un vurgusu, teknelerin sorumlu bağlanmasının sadece altyapı meselesi olmadığını, aynı zamanda biyoçeşitliliğin ve ekosistem sağlığının korunması açısından da hayati olduğunu hatırlatıyor.

ATA DEMİRER VE ERKAN CAN MAPA ŞAMANDIRA TANITIM FİLMİNDE ROL ALDI