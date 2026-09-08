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Orman yangını Topaç Mahallesi'ne dayandı, mahalle alevlere karşı seferber oldu

Kozan'da Topaç Mahallesi'ne yaklaşan orman yangınında mahalleli kovalar ve traktörlerle alevlere karşı mücadele etti; ekipler karadan müdahale ediyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 22:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Orman yangını Topaç Mahallesi'ne dayandı, mahalle alevlere karşı seferber oldu

Topaç Mahallesi'nde mahalleli alevlere karşı direniyor:

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, yerleşim alanlarına yaklaşınca mahallede korku ve hızlı mücadele bir arada yaşandı. Alevlerin bazı noktalarda evlere erişmesi üzerine vatandaşlar canlarını ve mallarını korumak için seferber oldu. Topaç Mahallesi'nde yaşayanlar ellerine aldıkları kovalarla su taşıyarak alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalıştı; mahalle, evlerinin kül olmasını engellemek için zamana karşı yarıştı.

Halkın müdahalesi ve uygulanan yöntemler:

Mahalle sakinleri, temel müdahale araçlarıyla yangına anında tepki verdi. Ellerindeki kovalarla taşınan suyun yanı sıra, bazı bölgelerde traktörlerle yangının çevresinin sarılmaya çalışılması gibi uygulamalar ile alevlerin yerleşim alanına sıçramasının önlenmesine çaba gösterildi. Bu girişimler, profesyonel ekipler gelene kadar kritik rol oynadı ve mahalle dayanışmasının öne çıktığı anlara sahne oldu.

Ekiplerin çalışması ve hava koşullarının etkisi:

Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde süren orman yangınlarına itfaiye ve diğer ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor. Müdahale ekipleri, yerel halkla koordineli şekilde yangını kontrol altına almaya çalışırken, havanın kararması nedeniyle havadan müdahale sona erdi. Akşam saatlerinde devam eden çalışmalarda, karadan yürütülen söndürme ve zırhlama faaliyetleri öncelikli yöntem olarak öne çıkıyor.

Alevler evlere kadar dayandı, mahalleli yangınla savaştı

Alevler evlere kadar dayandı, mahalleli yangınla savaştı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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