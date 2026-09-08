Orman yangını Topaç Mahallesi'ne dayandı, mahalle alevlere karşı seferber oldu

Topaç Mahallesi'nde mahalleli alevlere karşı direniyor:

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, yerleşim alanlarına yaklaşınca mahallede korku ve hızlı mücadele bir arada yaşandı. Alevlerin bazı noktalarda evlere erişmesi üzerine vatandaşlar canlarını ve mallarını korumak için seferber oldu. Topaç Mahallesi'nde yaşayanlar ellerine aldıkları kovalarla su taşıyarak alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalıştı; mahalle, evlerinin kül olmasını engellemek için zamana karşı yarıştı.

Halkın müdahalesi ve uygulanan yöntemler:

Mahalle sakinleri, temel müdahale araçlarıyla yangına anında tepki verdi. Ellerindeki kovalarla taşınan suyun yanı sıra, bazı bölgelerde traktörlerle yangının çevresinin sarılmaya çalışılması gibi uygulamalar ile alevlerin yerleşim alanına sıçramasının önlenmesine çaba gösterildi. Bu girişimler, profesyonel ekipler gelene kadar kritik rol oynadı ve mahalle dayanışmasının öne çıktığı anlara sahne oldu.

Ekiplerin çalışması ve hava koşullarının etkisi:

Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde süren orman yangınlarına itfaiye ve diğer ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor. Müdahale ekipleri, yerel halkla koordineli şekilde yangını kontrol altına almaya çalışırken, havanın kararması nedeniyle havadan müdahale sona erdi. Akşam saatlerinde devam eden çalışmalarda, karadan yürütülen söndürme ve zırhlama faaliyetleri öncelikli yöntem olarak öne çıkıyor.

Alevler evlere kadar dayandı, mahalleli yangınla savaştı