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Andırın'da traktöre bağlanarak sürüklenen köpeğin görüntüleri kayıtta

Andırın'da Kargaçayırı Mahallesi'nde köpeğin traktöre bağlanıp asfaltta sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, görüntüyü çeken kişi tepki gösterdi

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 22:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Andırın'da traktöre bağlanarak sürüklenen köpeğin görüntüleri kayıtta

Andırın'da traktöre bağlanarak sürüklenen köpeğin görüntüleri kayıtta

Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Kargaçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, köpeği traktörün arkasına bağlayarak sürükledi.

Olayın kayda alınması:

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde köpeğin asfaltta uzun süre sürüklendiği, aracın arkasında bağlı bulunduğu görülüyor.

Görgü tanığının tepkisi:

Görüntüyü çeken kişi kayda alırken, "Görüyorsunuz hayvanı sürüklüyor şu an. Hayvana eziyet ediyor Allah korkusu yok" dedi ve olayın yaşandığını dile getirdi.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE BİR KÖPEĞİN TRAKTÖRÜN ARKASINA BAĞLANARAK SÜRÜKLENMESİ SONUCU...

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE BİR KÖPEĞİN TRAKTÖRÜN ARKASINA BAĞLANARAK SÜRÜKLENMESİ SONUCU ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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