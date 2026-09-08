Andırın'da traktöre bağlanarak sürüklenen köpeğin görüntüleri kayıtta

Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Kargaçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, köpeği traktörün arkasına bağlayarak sürükledi.

Olayın kayda alınması:

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde köpeğin asfaltta uzun süre sürüklendiği, aracın arkasında bağlı bulunduğu görülüyor.

Görgü tanığının tepkisi:

Görüntüyü çeken kişi kayda alırken, "Görüyorsunuz hayvanı sürüklüyor şu an. Hayvana eziyet ediyor Allah korkusu yok" dedi ve olayın yaşandığını dile getirdi.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE BİR KÖPEĞİN TRAKTÖRÜN ARKASINA BAĞLANARAK SÜRÜKLENMESİ SONUCU ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ