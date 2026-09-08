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Baraj ekosistemine 75 bin sazan yavrusu takviyesi yapıldı

Taşova'daki Uluköy Barajı'na, Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde yetiştirilen 75 bin sazan yavrusu bırakıldı; salım 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında yapıldı ve yerel yetkililer katıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 22:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Baraj ekosistemine 75 bin sazan yavrusu takviyesi yapıldı

Baraj ekosistemine 75 bin sazan yavrusu takviyesi yapıldı

Amasya'nın Taşova ilçesindeki Uluköy Barajına, Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde yetiştirilen 75 bin sazan yavrusu salındı. İşlem, 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında gerçekleştirildi.

salım programı ve katılımcılar:

Salım törenine Taşova Kaymakamı Turan Bayram, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Gökbulut ile diğer yetkililer katıldı. Programda yavruların baraja aktarımı ve bırakılması işlemleri yerinde takip edildi.

amaç ve beklentiler:

Gerçekleştirilen salım, proje çerçevesinde su kaynaklarının balıklandırılmasına yönelik bir adım olarak kaydedildi. Yetkililer, yapılan takviyelerin bölge su ekosistemine katkı sağlaması ve balık çeşitliliğini desteklemesi hedeflendiğini belirtti.

Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde yetiştirilen yavru sazanların Uluköy Barajı'na bırakılmasıyla birlikte, bölgedeki balık stoklarının güçlendirilmesi yönünde uygulamaların devam etmesi planlanıyor.

AMASYA’NIN TAŞOVA İLÇESİNDEKİ ULUKÖY BARAJINA 75 BİN SAZAN YAVRUSU BIRAKILDI.

AMASYA’NIN TAŞOVA İLÇESİNDEKİ ULUKÖY BARAJINA 75 BİN SAZAN YAVRUSU BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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