Gözeler'de mantar zehirlenmesi
Bingöl'ün Gözeler köyünde mantar tükettikten sonra rahatsızlanan bir aile için acil çağrı yapıldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve UMKE sevk edildi.
olay yerine sevk ve ilk müdahale:
İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleriyle koordineli olarak bölgeye ulaşan sağlık ve UMKE ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahale sonrası hastalar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
hastaların durumu ve tedavi:
Olayda 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişi zehirlenme şüphesiyle sağlık kuruluşuna götürülerek tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri, hastaların hastanede gözlem altında tutulduğunu bildirdi.
İBİNGÖL’DE MANTARDAN ZEHİRLENEN 5 KİŞİLİK AİLE AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!