Gözeler'de mantar yemeği sonrası aile zehirlenmesi

Bingöl'ün Gözeler köyünde mantar yiyen aile zehirlendi; 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişi 112'ye bildirildi, sağlık ve UMKE ekipleriyle hastaneye kaldırıldı.