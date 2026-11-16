Menfez çalışması kenarındaki çukura devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Tekirdağ’da öğle saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil yol kenarında menfez çalışması nedeniyle açılan çukura devrildi. Olay, Süleymanpaşa-Muratlı kara yolu üzerinde gerçekleşti.

Kaza anı ve kurtarma:

Muratlı yönüne gitmekte olan Hayrettin B. idaresindeki 59 ACH 484 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki uyarı dubalarını aştı ve menfez boşluğuna yan yattı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve trafik polisleri ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yan yatan araçtan yaralı sürücüyü güvenli şekilde çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Trafik düzeni ve soruşturma:

Trafik ekipleri, çalışma yapılan bölümde güvenlik önlemleri alarak ulaşımı kontrollü şekilde sağladı. Yaralanan sürücü Hayrettin B., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor ve yetkililer, menfez çevresindeki işaretleme ile güvenlik önlemlerinin yeterliliğini araştırıyor.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU.