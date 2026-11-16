Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, son günlerde kurumun ve il müdürünün adı kullanılarak bazı kişi ve kurumlardan çeşitli taleplerde bulunulduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Müdürlüğün sosyal medya hesapları ve iletişim kanalları üzerinden yapılan duyuruda, bu girişimlerin kurumla ilişkilendirilmemesi gerektiği vurgulandı.

müdürlükten yapılan açıklama:

Müdürlüğün yayımladığı açıklamada, söz konusu taleplerin Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile hiçbir ilgisi bulunmadığı ve bu tür girişimlerin tamamen dolandırıcılık amacı taşıdığı bildirildi. Açıklamada, kurum adına hareket eden kişi veya hesaplara itibar edilmemesi gerektiği açıkça ifade edildi.

vatandaşlara uyarılar:

duyuruda özellikle kamu kurumlarının ve yöneticilerinin isimlerinin kötüye kullanılması suretiyle gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması istendi. Vatandaşların ve kurum temsilcilerinin, şüpheli bir talep ya da iletişimle karşılaşmaları halinde durumu yetkili mercilere bildirerek doğrulamaları gerektiği belirtildi.

Müdürlük, resmi işlemler ve talepler için yalnızca kurumun bilinen iletişim kanallarının kullanılmasını ve gelen taleplerin doğruluğunun sorgulanmasını tavsiye etti. Şüpheli girişimlerle karşılaşanların konuyu ilgili kolluk birimlerine bildirmeleri isteniyor.

KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, KURUMUN VE İL MÜDÜRÜNÜN ADINI KULLANARAK KİŞİ VE KURUMLARDAN ÇEŞİTLİ TALEPLERDE BULUNAN ŞAHISLARA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.