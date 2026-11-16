Eskişehir kıraathanesinde arbede: biri silahla topuğundan yaralandı

Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi'ndeki bir kıraathanede iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; olayda iki kişi yaralandı.

Olayın detayları:

Edinilen bilgilere göre, kıraathanede bulunan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Kavgada A.O.A. darbedildi, M.A.S. ise silahla topuğundan vuruldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gözaltı ve arama çalışmaları:

Olay yerinde müdahale eden jandarma ekipleri tarafından 1 kişi gözaltına alındı. Olay yerinden otomobille kaçtığı belirtilen Z.A.’nın yakalanması için jandarma ve polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralılara olay yerinde ilk yardım yapıldı. Jandarma ekipleri, olayın oluş şekli ve sorumlulara ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

OLAY YERİ