Aliağa belediyesinde yeni yapılanma: görev dağılımı ve saha koordinatörleri açıklandı

yeni organizasyon açıklandı:

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediyenin güncellenen organizasyon şemasında görev alacak isimleri ve sorumluluk alanlarını duyurdu. Yeni yapılanmayla başkan yardımcılarının dört ana hizmet alanında koordinasyon sağlayacağı, atamaların İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından pazartesi günü resmi tebliğlerle tamamlanacağı belirtildi.

başkan yardımcıları ve sorumluluk alanları:

Yeni şemaya göre Uğur Korkom Mali, Kurumsal ve Kentsel Kaynak Yönetiminden, Didem Akol Kentsel Gelişim ve Altyapıdan, Mustafa Tahir Acar Çevre, İklim ve Yaşam Kalitesinden ve Kürşat Bahadır Turan Kültür, Sosyal Politikalar, Turizm ve Kent Ekonomisinden sorumlu başkan yardımcısı olarak atandı. Bu yapı ile hizmetlerin alan koordinasyonu ve stratejik uyumu güçlendirilmesi hedefleniyor.

müdürlüklerde yeni dönem:

Uğur Korkom koordinasyonunda yer alacak birimlerde görev yapacak müdürler şöyle: Mali Hizmetler Müdürü Sefa Burak Sönmez, Gelirler Müdürü Haydar Umus, Emlak ve İstimlak Müdürü Erdal Yıldırım, İmar ve Şehircilik Müdürü Esra Demir, Plan ve Proje Müdürü Seçil Zenginoğlu ile Destek Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Cevahir.

Didem Akol sorumluluğundaki müdürlüklerde Fen İşleri Müdürü Engin Memiş, Park ve Bahçeler Müdürü Onur Karaca, İşletme ve İştirakler Müdürü Sait Eslek, Kentsel Tasarım Müdürü Burcu Serezli ve Tarım Hizmetleri Müdürü Bilal Özdemir görev yapacak.

Mustafa Tahir Acar yönetiminde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Yaşar Biçici, Veteriner İşleri Müdürü Rıfat Altınel, Sağlık İşleri Müdürü Ali Seyidoğlu, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Harun Selim Tosun, Temizlik İşleri Müdürü Ahucan Peke ve Zabıta Müdürü Ahmet Karagöz hizmet verecek.

Kürşat Bahadır Turan koordinasyonunda ise Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Gamze Alkan, Sosyal Hizmetler Müdürü Zeki Küçükakyüz, Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Müdürü Ali Osman Karatekin, Akıllı Şehirler ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürü Ali Cam ile Ulaşım Hizmetleri Müdürü Alpaslan Kaya görevlendirildi.

başkanlığa bağlı birimler ve saha koordinatörleri:

Doğrudan Başkan Serkan Acar'a bağlı çalışacak isimler arasında Özel Kalem Müdürü Serap Cerrahoğlu, Hukuk İşleri Müdürü Gubset Atabek, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Muhammed Sayın ve Yazı İşleri Müdürü Ülkü Tıkız bulunuyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Serap Cerrahoğlu vekâlet ederken, Temsil Makamı Sorumlusu olarak Mesut Öztürk görevlendirildi.

Ayrıca kentin tamamına daha etkin hizmet ulaştırmak amacıyla saha koordinatörlükleri oluşturuldu; Kuzey Aliağa Sorumlusu Güven Demirağ, Güney Aliağa Sorumlusu Serhat Aras olarak belirlendi. Yeni organizasyon yapısının, kentin gelişim hedefleri doğrultusunda hizmet hızı ve verimliliğini artırması hedefleniyor.

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR, BELEDİYENİN YENİ ORGANİZASYON ŞEMASINDA GÖREV ALACAK MÜDÜRLERİ VE SORUMLULUK ALANLARINI AÇIKLADI. YENİ YAPILANMAYLA BİRLİKTE BAŞKAN YARDIMCILARI DÖRT ANA HİZMET ALANINDA KOORDİNASYONU SAĞLAYACAK.