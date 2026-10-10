yöneticiler maç öncesi kahvaltıda buluştu

Gençlerbirliği ile Amed yöneticileri maç öncesi buluştu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki kulübün yöneticileri dostane bir ortamda bir araya geldi. Toplantıda ön planda olan temas, maçın sportmenlik ve iletişim odağını koruyarak hazırlanmasına işaret etti.

kahvaltının katılımcıları:

Başkanlar Arda Çakmak ve Nahit Eren kahvaltıda buluşurken, her iki kulübün yöneticileri de görüşmede yer aldı. Katılımcılar arasındaki görüş alışverişi, karşılaşma öncesi koordinasyon ve iletişim adına önem taşıdı.

stada beraber giriş:

Kahvaltının ardından kulüp başkanları stada beraber giriş yaptı. Bu ortak hareket, maç öncesi iki kulüp yetkilileri arasındaki iletişimin sahada da devam ettiğini gösterdi.

maç öncesi atmosfer:

Gerçekleşen buluşma, karşılaşmanın sadece saha içi rekabet değil aynı zamanda kulüpler arası diyalog açısından da izlendiğinin işareti oldu. Her iki tarafın temsilcilerinin bir arada görülmesi, maçın hazırlık sürecine olumlu bir çerçeve getirdi.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE AMED SF’NİN KARŞILAŞACAĞI MÜSABAKA ÖNCESİ YÖNETİCİLER BİR ARAYA GELDİ.