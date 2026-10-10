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Gripin'in Aydın konseri öncesi tercihi Efeler'in Doğa Konaklama tesisi oldu

Gripin, Aydın konseri için Efeler Belediyesi'nin doğayla iç içe Doğa Konaklama tesisini tercih etti; grup üyeleri Başkan Anıl Yetişkin'e teşekkür etti.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Gripin'in Aydın konseri öncesi tercihi Efeler'in Doğa Konaklama tesisi oldu

Efeler'in tesisi sanatçıyı ağırladı:

Efeler Belediyesi'nin kent turizmine katkı sunan mekanlarından Doğa Konaklama, Aydın'da verilecek konser için kente gelen sevilen müzik grubu Gripin'i misafir etti. Grup, konser programı kapsamında konaklama ihtiyacını tesisten karşıladı ve kaldıkları süre boyunca memnuniyetlerini iletti.

konaklama tercihi ve memnuniyet:

Gripin üyeleri, konser öncesi ve konser sonrasında Doğa Konaklama'yı tercih ettiklerini belirtti. Konaklama deneyiminden duydukları memnuniyeti dile getiren grup, gösterilen misafirperverlik için Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve tesis personeline teşekkür etti.

tesisin sunduğu imkanlar ve etkisi:

Efeler Belediyesi'ne ait bu tesis, doğayla iç içe konumu ve sunduğu konaklama olanaklarıyla farklı şehirlerden gelen sanatçı ve ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. Belediye yetkilileri, Doğa Konaklama'nın kentin turizm potansiyelini destekleme amaçlı çalışmaların parçası olduğunu vurguladı.

Efeler'de gerçekleşen misafir ağırlama faaliyetleri, yerel tanıtım ve turizm hareketliliğine katkı sağlamayı hedefliyor. Doğa Konaklama'nın Gripin gibi tanınmış müzik gruplarını ağırlamaya devam etmesi, tesisin ulaşılabilir ve tercih edilen bir konaklama noktası olduğuna işaret ediyor.

DOĞA KONAKLAMA, MÜZİK GRUBUNU AĞIRLADI

DOĞA KONAKLAMA, MÜZİK GRUBUNU AĞIRLADI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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