Aliağa'da fabrika patlamasında hayatını kaybeden mühendise son veda

İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik için Menemen'de cenaze töreni düzenlendi. 25 yaşındaki Özçelik, yakınlarının ve meslektaşlarının katıldığı törende gözyaşları arasında uğurlandı.

Tören ve katılımcılar:

Cenaze töreni, Menemen ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde gerçekleştirildi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, siyasi partilerin il başkanları ve Özçelik'in yakınları katıldı. Anne Gülden Özçelik ve kardeş Şevval Özçelik tören boyunca duygularına hakim olamadı.

defin işlemi:

Genç mühendisin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulukent Mezarlığı'na defnedildi. Baba Nihat Özçelik ise oğlunun tabutu başında bekleyerek yakınlarına destek oldu.

Tören boyunca aile yakınlarının ve katılımcıların gözyaşları ile taziyeler ön plandaydı; olayın yarattığı üzüntü, toplumda derin bir sessizlik bıraktı.

GENÇ MÜHENDİSİN CENAZESİ, ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN ULUKENT MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLDİ.