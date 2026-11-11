Kurumlarla omuz omuza: Samsun'un üretim gücünü birlikte artıracağız

Samsun'da kurumlar arası iş birliği vurgusu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, şehrin kalkınması ve üretim gücünün artırılması için kurumlarla yürütülen yakın iş birliğinin önemini vurguladı. Murzioğlu, ortak çalışmaların sahada somut projelere dönüştürülmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi.

ziyaretin gündemi:

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, KOSGEB Samsun Müdürü Nebahat Livaoğlu ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Karadeniz Bölge Koordinatörü Erol Kaygı, Murzioğlu'nu yeni görev döneminde ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Görüşmede kurumlar arası iş birliği ve Samsun'un ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projeler ele alındı.

ortak hedefler ve uygulama alanları:

Murzioğlu, "Samsun’un gelişimi için ortak aklı ve birlikte hareket etme kültürünü son derece önemsiyoruz. Bugün bizleri ziyaret eden OKA, KOSGEB ve TSE ile sürekli dirsek temasındayız. Bu kurumlarımızla adeta etle tırnak gibiyiz. Birbirimizin çalışmalarını yakından takip ediyor, ihtiyaçları ve fırsatları birlikte değerlendiriyoruz. Özellikle şehrimizin üretim kapasitesinin artırılması, sanayimizin gelişmesi, KOBİ’lerimizin güçlendirilmesi, işletmelerimizin kurumsallaşması ve rekabet gücünün yükseltilmesi noktasında bu kurumlarımızla önemli bir iş birliğimiz var" dedi.

Başkan ayrıca kurumlarla olan ilişkilerin yalnızca ziyaretlerle sınırlı kalmadığını, sahada ve projelerde sürekli eş güdüm halinde çalışıldığını belirtti. Murzioğlu, "Bu kurumlarımızla yalnızca fikir alışverişinde bulunmuyor, şehrimizin ve iş dünyamızın ihtiyaçları doğrultusunda ortak projeler geliştirerek hayata geçiriyoruz. OKA’nın bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmaları, KOSGEB’in işletmelerimize sağladığı destekler ve TSE’nin kalite, standartlaşma ve belgelendirme alanındaki katkıları, Samsun iş dünyası için son derece kıymetli. İlişkilerimizi sadece belli dönemlerde gerçekleştirilen ziyaretlerle sınırlı tutmuyor, sahada, projelerde ve uygulamalarda daima birlikte hareket ediyoruz. Çünkü Samsun’un kalkınmasının, üretiminin ve rekabet gücünün artmasının ancak kurumlarımızın ortak hedefler etrafında kenetlenmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu güçlü birlikteliği daha ileriye taşıyarak şehrimize ve üyelerimize değer katacak yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) GENEL SEKRETERİ MEHLİKA DİCLE, KOSGEB SAMSUN MÜDÜRÜ NEBAHAT LİVAOĞLU VE TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) KARADENİZ BÖLGE KOORDİNATÖRÜ EROL KAYGI, SAMSUN TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU’NU ZİYARET EDEREK, YENİ GÖREV DÖNEMİNDE BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ.