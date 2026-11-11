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İçişleri bakanı cop31 için 58 bin personelle güvenlik tedbiri

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, COP31 için Antalya merkezli toplam 58 bin personel görevlendirildiğini, karada 26 bin emniyet ve jandarma olduğunu bildirdi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Aslı Han

İçişleri bakanı cop31 için 58 bin personelle güvenlik tedbiri

Güvenlik önlemleri ve personel dağılımı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Antalya'nın ev sahipliği yaptığı zirvenin 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nın organizasyonun güvenliği için kapsamlı bir planlama yaptığını belirtti.

Bakan Çiftçi, planlama çerçevesinde Antalya'yı merkez alıp çevre illeri birinci ve ikinci kuşak, liman illerini üçüncü kuşak şeklinde sınıflandırdıklarını ve toplamda 58 bin personel ile görev yapıldığını söyledi. Çiftçi, "Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız şu anda karada 26 bin personelle hizmet veriyorlar" ifadelerini kullandı. Ayrıca AFAD Başkanlığı'nın da sürecin başından itibaren bin personelle Antalya'da görev yapacağını aktardı.

Önceki deneyimler ve uygulanan tedbirler:

Bakan, daha önce NATO zirvesinde benzer bir ev sahipliği yapıldığını ve bu deneyimin COP31 güvenlik planlamasına rehberlik ettiğini söyledi. "Burada da İçişleri Bakanlığı olarak zirvenin sorunsuz geçmesi için tüm güvenlik tedbirlerini sorunsuz şekilde almıştık," diyen Çiftçi, Antalya'da da benzer titizlikle çalışıldığını vurguladı.

İklim değişikliğinin güvenlik boyutu:

Çiftçi, iklim değişikliğini yalnızca çevresel bir sorun olarak değil, aynı zamanda bir güvenlik riski olarak da gördüklerini belirtti. Bakan, "İklim değişikliğinin bir güvenlik sorunu olabileceğini biliyoruz" diyerek aşırı yağışların sel ve heyelana, kuraklığın göçe neden olabildiğini ve bu olguların kamu düzenini etkileyebileceğini ifade etti.

Bakanlığa göre, iklim kaynaklı afetler sadece çevresel zarar yaratmakla kalmayıp ilerleyen aşamalarda toplumsal düzeni ve güvenliği tehdit eden faktörler haline gelebiliyor. Bu nedenle alınan tedbirlerin hem etkin müdahale hem de önleyici risk yönetimi perspektifiyle planlandığı belirtildi. Çiftçi, COP31 süresince güvenliğin sağlanması ve zirvenin ülkenin itibarına uygun şekilde tamamlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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