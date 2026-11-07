Aliağa'da golsüz eşitlik: Muşspor ile puanlar paylaşıldı

maç özeti:

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Aliağa FK ile Muşspor, Aliağa Atatürk Stadı'nda karşılaştı ve mücadele 0-0 sona erdi. Karşılaşmada skor üretilemeyince iki takım da birer puanla ayrıldı.

Maç genel olarak savunma organizasyonlarının ön planda olduğu bir görüntü sergiledi. Her iki ekip de kontrollü bir oyun tercih ederken, teknik direktörler ikinci yarıda oyuna müdahale ederek taze ayaklar kazandırdı. Yapılan değişiklikler skoru değiştirmeye yetmedi ve müsabaka golsüz tamamlandı.

kadrolar ve kartlar:

Hakemler: Burak Akdağ, Vedat Güneş, Cem Mustafa Akpınar

Aliağaspor FK: Halil Yeral, Birkan Yılmaz, Sergen Piçinciol, Caner Cavlan, Yusuf Erdem Gümüş, Ahmet Metin Arslan, Selim Ilgaz (Altar Han Hidayetoğlu dk. 64), Sercan Demirkıran (Okan Derici dk. 80), İzzet Furkan Malak, Muammer Sarıkaya, Emrehan Gedikli (Mehmet Uysal dk. 80)

Muşspor: Yusuf Balcıoğlu, Muharrem Çizgili, Ahmet Tekin, Erkam Reşmen, Ferdi Burgaz (Yusuf Ziya Gümüş dk. 75), Cumali Bişi, Kubilay Yavuz (Bilal Budak dk. 83), Ayetullah Korkmazer (Cem Çelik dk. 75), Onur Ramazan Toprak, Malik Karaahmet (Ersel Aslıyüksek dk. 68), Seçim Can Koç

Sarı kartlar: Cumali Bişi, Kubilay Yavuz, Onur Ramazan Toprak, Cem Çelik, Ahmet Tekin (Muşspor); Birkan Yılmaz, Sergen Piçinciol (Aliağa FK)

Her iki takım da savunma direncini koruyarak sahadan eşitlikle ayrıldı; ligdeki yolculuklarına birer puanla devam edecekler.

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP 10. HAFTASINDA ALİAĞA FK, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ MUŞSPOR İLE GOLSÜZ BERABERE KALDI.