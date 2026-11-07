Alanyaspor Trabzonspor randevusuna taktiksel hazırlıklarla hazır

Corendon Alanyaspor hazırlıkları tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
İdman programı:
Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından pas çalışması yapan turuncu-yeşilli ekip, idmanı taktik çalışmalarla tamamladı.
Maç bilgileri:
Corendon Alanyaspor, yarın saat 18.30’da Alanya Oba Stadyumu’nda Trabzonspor’u konuk edecek.
CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA SAHASINDA TRABZONSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
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