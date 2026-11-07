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Alanyaspor Trabzonspor randevusuna taktiksel hazırlıklarla hazır

Corendon Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde tamamladığı antrenmanla Trabzonspor maçına hazır.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 21:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Alanyaspor Trabzonspor randevusuna taktiksel hazırlıklarla hazır

Corendon Alanyaspor hazırlıkları tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

İdman programı:

Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından pas çalışması yapan turuncu-yeşilli ekip, idmanı taktik çalışmalarla tamamladı.

Maç bilgileri:

Corendon Alanyaspor, yarın saat 18.30’da Alanya Oba Stadyumu’nda Trabzonspor’u konuk edecek.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA SAHASINDA TRABZONSPOR İLE OYNAYACAĞI...

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA SAHASINDA TRABZONSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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