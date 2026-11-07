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Galatasaray son dakikalarda gerilime dayanıp 4-3 kazandı

Galatasaray, RAMS Park'ta Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup ederek 11. haftada çekişmeli bir maçı kazandı; karşılıklı goller ve son dakikada büyük gerilim yaşandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 21:23

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray son dakikalarda gerilime dayanıp 4-3 kazandı

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler karşısında 4-3'lük skorla galip geldi. Mücadele baştan sona yüksek tempolu ve gollü geçti; ev sahibi ekip erken üstünlüğünü korumaya çalışırken Amed rakip savunmayı zorlayıp maç sonuna kadar geri dönüş peşinde oldu.

maçtan önemli anlar:

7. dakikada Rafael Leao ile hızlı başlayan Galatasaray, ilk yarının sonunda 45. dakikada kaleci Alban Lafont'un kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. İkinci yarıda tempo yükseldi; 59. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu değerlendiren Aleksey Batrakov takımını öne geçiren gollere eşlik etti ve skor tabelası 3-0 oldu.

62. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Dia Saba sert bir şutla fileleri havalandırıp skorun 3-1'e gelmesini sağladı. 65. dakikada Furkan'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Gift Orban kafayla golü buldu ve maç yeniden denkleşme eğilimi gösterdi: 3-2.

Galatasaray 80. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşuyla farkı yeniden ikiye çıkardı (4-2). Maçın son anlarında Amed pes etmedi; 90+2'de savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Yira Sor ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı vuruşla skoru 4-3'e taşıdı ve maçta son dakikaya kadar süren gerilimi artırdı.

maçın dönüm noktaları:

Karşılaşmada kritik anlar arasında Batrakov'un 59. dakikadaki golü ile Dia Saba'nın 62. dakikadaki serbest vuruş golü öne çıktı. Galatasaray'ın 80. dakikadaki cevap golü maça dengeyi yeniden getirse de son dakikada yenen gol turu heyecanlı bir son sağladı.

kadrolar ve yönetim:

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara. Galatasaray ilk 11'i Uğurcan Çakır; Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı (Wilfried Singo dk. 83); Lucas Torreira (Gabriel Sara dk. 69), Mario Lemina, Yunus Akgün (Leroy Sane dk. 68); Aleksey Batrakov (Renato Nhaga dk. 83), Rafael Leao (Deniz Gül dk. 50), Barış Alper Yılmaz olarak başladı. Teknik direktör Okan Buruk kadroyu maç içinde değişikliklerle güçlendirdi.

Amed Sportif Faaliyetler'in ilk 11'i Alban Lafont; Ermal Krasniqi, Lumbardh Dellova (Mehmet Yeşil dk. 63), David Bates, Umut Meraş, Gökhan Gül (Ali Turap Bülbül dk. 46), Rayan Raveloson (Cem Üstündağ dk. 90+2), Furkan Soyalp (Rayan Lutin dk. 77), Dia Saba, Mbaye Diagne (Yira Sor dk. 46), Gift Orban şeklindeydi. Teknik direktör Besnik Hasi takımını erken baskı ve kontra ataklarla dengelemeye çalıştı.

Goller: Rafael Leao (dk. 7), Alban Lafont (dk. 45 k.k.), Aleksey Batrakov (dk. 59), Barış Alper Yılmaz (dk. 80) (Galatasaray) / Dia Saba (dk. 62), Gift Orban (dk. 65), Yira Sor (dk. 90+2) (Amed Sportif Faaliyetler). Sarı kartlar: Rayan Raveloson, Gift Orban, David Bates.

Galatasaray sahadan 4-3 galip ayrıldı; maç hem izleyici hem de takım kadroları açısından yüksek tempolu ve mücadeleci bir görüntü sergiledi.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA GALATASARAY, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI AMED SPORTİF...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA GALATASARAY, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI AMED SPORTİF FAALİYETLER’İ 4-3’LÜK SKORLA MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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