Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Kadın idari personel ebru atölyesinde bir araya geldi: sanat ve dayanışma ön planda

Üniversitede kahvaltının ardından düzenlenen ebru atölyesinde kadın idari personel, sanatla kaynaşarak dayanışma ve kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirdi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 21:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Kadın idari personel ebru atölyesinde bir araya geldi: sanat ve dayanışma ön planda

Üniversitede kadın çalışanlar sanatsal bir etkinlikte toplandı

Üniversitede görev yapan kadın idari personel, düzenlenen kahvaltı programının ardından gerçekleştirilen ebru atölyesi ile bir araya geldi. Etkinlik, günlük çalışma ortamından uzaklaşarak hem sosyal etkileşimi hem de sanatsal üretimi desteklemeyi amaçladı.

Katılımcılar ve buluşma atmosferi:

Programa, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız’ın eşi Dr. Öğr. Üyesi Nursel Kuyrukluyıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük’ün eşi Sevda Başıbüyük, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Zeytun’un eşi Demet Zeytun, Genel Sekreter Mustafa Yurteken’in eşi Fatma Yurteken ile Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kader Altın ve kadın idari personel katıldı. Kahvaltı sırasında katılımcılar, günlük mesai dışında sohbet ederek samimi bir ortamda vakit geçirdi.

Atölye çalışması ve sonuçları:

Kahvaltının ardından Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Nurten Özkara yönetiminde ebru atölyesi düzenlendi. Katılımcılar, geleneksel Türk süsleme sanatlarından ebruyu deneyimleyerek renklerin su üzerindeki uyumunu keşfetti ve kendi özgün çalışmalarını hazırladı.

Etkinlik, sanatsal üretim ile kurum içi dayanışma ve kurumsal aidiyet duygusunun güçlendirilmesine katkı sunduğu vurgulanarak, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

ÜNİVERSİTEDE GÖREV YAPAN KADIN İDARİ PERSONEL, DÜZENLENEN KAHVALTI PROGRAMININ ARDINDAN...

ÜNİVERSİTEDE GÖREV YAPAN KADIN İDARİ PERSONEL, DÜZENLENEN KAHVALTI PROGRAMININ ARDINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN EBRU ATÖLYESİNDE BİR ARAYA GELDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ufuktaki yeni Türkiye için yerelden stratejiler Edremit'te tartışıldı
images

Akademisyenlere yönelik ölçme ve değerlendirme eğitimleri Bartın'da tamamlandı
images

GKV’li miniklerin sahnede anlattığı Atatürk sevgisi
images

Menopoz okulu 190 kadının yaşamına rehber oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Stoilov: arda'nın tartışmaları sahaya yansıdı, bir kişi eksik gibiydik

Emniyet şeridinde durma zincirleme kazayı tetikledi

Kar yağışı Ahmetusta Geidi'nde ulaşımı sekteye uğrattı

Bolu'da akşamın beyazı: kent merkezinde lapa lapa kar sevinci

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı