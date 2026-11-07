Kadın idari personel ebru atölyesinde bir araya geldi: sanat ve dayanışma ön planda

Üniversitede kadın çalışanlar sanatsal bir etkinlikte toplandı

Üniversitede görev yapan kadın idari personel, düzenlenen kahvaltı programının ardından gerçekleştirilen ebru atölyesi ile bir araya geldi. Etkinlik, günlük çalışma ortamından uzaklaşarak hem sosyal etkileşimi hem de sanatsal üretimi desteklemeyi amaçladı.

Katılımcılar ve buluşma atmosferi:

Programa, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız’ın eşi Dr. Öğr. Üyesi Nursel Kuyrukluyıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük’ün eşi Sevda Başıbüyük, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Zeytun’un eşi Demet Zeytun, Genel Sekreter Mustafa Yurteken’in eşi Fatma Yurteken ile Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kader Altın ve kadın idari personel katıldı. Kahvaltı sırasında katılımcılar, günlük mesai dışında sohbet ederek samimi bir ortamda vakit geçirdi.

Atölye çalışması ve sonuçları:

Kahvaltının ardından Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Nurten Özkara yönetiminde ebru atölyesi düzenlendi. Katılımcılar, geleneksel Türk süsleme sanatlarından ebruyu deneyimleyerek renklerin su üzerindeki uyumunu keşfetti ve kendi özgün çalışmalarını hazırladı.

Etkinlik, sanatsal üretim ile kurum içi dayanışma ve kurumsal aidiyet duygusunun güçlendirilmesine katkı sunduğu vurgulanarak, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

ÜNİVERSİTEDE GÖREV YAPAN KADIN İDARİ PERSONEL, DÜZENLENEN KAHVALTI PROGRAMININ ARDINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN EBRU ATÖLYESİNDE BİR ARAYA GELDİ