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melikgazi kayseri, ikinci galibiyetini deplasmanda aldı

Melikgazi Kayseri, İstanbul Gençlikspor'u 75-58 yenerek Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7. haftasında ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 21:04

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EDİTÖR: Kerem Güneş

melikgazi kayseri, ikinci galibiyetini deplasmanda aldı

maç özeti:

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7. hafta karşılaşmasında Melikgazi Kayseri, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 75-58 mağlup etti. Başakşehir Spor Salonu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip ilk yarıyı 36-29 önde tamamladı ancak sarı-kırmızılılar üçüncü periyotta oyuna ağırlığını koyarak skoru tersine çevirdi ve farkı koruyarak sahadan galip ayrıldı.

maçın dönüm noktası:

İstanbul Gençlikspor 1. periyodu 17-12, devreyi de 36-29 önde kapattı. Ancak Melikgazi Kayseri üçüncü periyotta 51-42'lik bölümle üstünlüğü ele geçirdi ve son çeyrekte disiplinli savunma ve etkili hücumlarla farkı genişletti. Bu geri dönüş, rakibin ikinci yarıdaki üretkenliğini sınırlayan savunma değişiklikleriyle desteklendi.

istatistikler ve kadrolar:

Hakemler: Mesut Öztürk, Mustafa Çeltiker, Aygün Akgül
Salon: Başakşehir Spor Salonu

İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 9, Damla Gezgin, Destiny Slocum 7, Arella Guirantes 21, Charli Collier 14, Günesh Karaoğlan, İrem Tutar 3, Şuğranur Sönmez 2, Gizem Sezer 2.

Melikgazi Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz, Dyaisha Fair 13, Pelin Gülçelik 17, Morgan Jones 17, Beatrice Mompremier 17, Merve Uygül, Elif Emirtekin, İnci Güçlü 3, Harsimran Kaur, Doğa Bengisu Alper 8, Feray Dalkılıç.

Periyotlar: 1. Periyot 17-12 (İstanbul Gençlik lehine), Devre 36-29 (İstanbul Gençlik lehine), 3. Periyot 42-51 (Melikgazi Kayseri lehine). Maç sonucu: İstanbul Gençlikspor 58 - Melikgazi Kayseri 75. Bu sonuçla Melikgazi Kayseri ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ&#039;NİN 7. HAFTASINDA MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL DEPLASMANDA...

HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 7. HAFTASINDA MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL DEPLASMANDA İSTANBUL GENÇLİKSPOR’U 75-58 MAĞLUP ETTİ. SARI-KIRMIZILILAR LİGDEKİ İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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