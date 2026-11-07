melikgazi kayseri, ikinci galibiyetini deplasmanda aldı

maç özeti:

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7. hafta karşılaşmasında Melikgazi Kayseri, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 75-58 mağlup etti. Başakşehir Spor Salonu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip ilk yarıyı 36-29 önde tamamladı ancak sarı-kırmızılılar üçüncü periyotta oyuna ağırlığını koyarak skoru tersine çevirdi ve farkı koruyarak sahadan galip ayrıldı.

maçın dönüm noktası:

İstanbul Gençlikspor 1. periyodu 17-12, devreyi de 36-29 önde kapattı. Ancak Melikgazi Kayseri üçüncü periyotta 51-42'lik bölümle üstünlüğü ele geçirdi ve son çeyrekte disiplinli savunma ve etkili hücumlarla farkı genişletti. Bu geri dönüş, rakibin ikinci yarıdaki üretkenliğini sınırlayan savunma değişiklikleriyle desteklendi.

istatistikler ve kadrolar:

Hakemler: Mesut Öztürk, Mustafa Çeltiker, Aygün Akgül

Salon: Başakşehir Spor Salonu

İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 9, Damla Gezgin, Destiny Slocum 7, Arella Guirantes 21, Charli Collier 14, Günesh Karaoğlan, İrem Tutar 3, Şuğranur Sönmez 2, Gizem Sezer 2.

Melikgazi Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz, Dyaisha Fair 13, Pelin Gülçelik 17, Morgan Jones 17, Beatrice Mompremier 17, Merve Uygül, Elif Emirtekin, İnci Güçlü 3, Harsimran Kaur, Doğa Bengisu Alper 8, Feray Dalkılıç.

Periyotlar: 1. Periyot 17-12 (İstanbul Gençlik lehine), Devre 36-29 (İstanbul Gençlik lehine), 3. Periyot 42-51 (Melikgazi Kayseri lehine). Maç sonucu: İstanbul Gençlikspor 58 - Melikgazi Kayseri 75. Bu sonuçla Melikgazi Kayseri ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 7. HAFTASINDA MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL DEPLASMANDA İSTANBUL GENÇLİKSPOR’U 75-58 MAĞLUP ETTİ. SARI-KIRMIZILILAR LİGDEKİ İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI.