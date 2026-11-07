Galatasaray RAMS Park'ta nefes kesen 4-3'le liderliğini korudu

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı ve mücadeleden 4-3 galip ayrılarak milli maçlar arasına lider olarak girdi. Sarı-kırmızılılar müsabakayı ilk yarıyı 2-0 önde kapattıktan sonra ikinci yarıda kalesinde çekişmeli anlar yaşadı, ancak sahadan üstünlükle ayrıldı.

goller ve kilit anlar:

Galatasaray'ın açılış golünü 7. dakikada Portekizli oyuncu Rafael Leao kaydetti. Lucas Torreira'nın ara pasında defansın arkasına sarkan Leao, kaleci Alban Lafont ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi; bu gol Leao'nun bu sezonki 2. golü oldu. Golden sonra futbolcular, hafta içinde gündeme gelen görüntülere gönderme yaparak formanın içine başlarını sokup poz verdiler.

Galatasaray'ın 2. golünde ise genç oyuncu Aleksey Batrakov maçtaki etkisini gösterdi. Batrakov'un ceza sahası içinden yaptığı vuruş kaleci Alban Lafont'un müdahalesiyle ağlara girdi ve skor 2-0 oldu. 59. dakikada ise Roland Sallai'nin pasıyla topla buluşan Batrakov, ceza yayından vuruşunu yaptı; top defansa çarpıp ağlarla buluştu ve fark üçe yükseldi. Batrakov böylece bu maçla birlikte bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Maçın ilerleyen dakikalarında Amed Sportif Faaliyetler skoru daraltmaya çalışsa da 80. dakikada Gabriel Sara'nın ortasında ceza sahası önünde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturarak ligdeki 2. golünü kaydetti. Müsabaka üçer gollü bir skorla tamamlandı.

oyun değişiklikleri ve sakatlık:

Galatasaray'da maçın başına doğru sakatlanma yaşayan Rafael Leao, ikinci yarının başında kulübeye giderek ilk müdahalesinin ardından oyuna devam edemedi. 50. dakikada Leao'nun yerine oyuna Deniz Gül dahil oldu. Ayrıca maç sırasında Ismail Jakabs'un görüntülerine gönderme yapan davranış ve maç sonundaki taraftar etkileşimleri dikkat çekti.

rekorlar ve kutlama:

Bu karşılaşma iki takım arasındaki Süper Lig'deki ilk randevuydu ve Galatasaray sahadan galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya yenildikten sonra çıktığı maçlarda puan kaybetmedi ve bu süreçte ligde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile Şampiyonlar Ligi'nde Lille ve Stuttgart'ı mağlup ederek üst üste 6. galibiyet serisini yakaladı.

Evindeki yenilmezlik serisini de sürdüren Galatasaray, RAMS Park'ta son yenilgisini 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye karşı aldıktan sonra oynadığı 41 maçta mağlubiyet görmedi; bu dönemde 33 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti ve iç saha yenilmezlik rekorunu egale etti. Maç sonrası futbolcular Yunus Akgün ve Aleksey Batrakov taraftarların isteğini kırmayıp saha kenarında fotoğraf çektirdi; futbolcular ve teknik ekip ise Kuzey kalesi arkasındaki tribüne giderek kol kola marşlar söylediler.

GALATASARAY, BU MAÇLA BİRLİKTE SÜPER LİG'DE EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİNE DEVAM ETTİ. RAMS PARK'TA SON OLARAK 2023-2024 SEZONUNUN 37. HAFTASINDA FENERBAHÇE'YE 1-0 MAĞLUP OLAN SARI-KIRMIZILILAR, BU MÜCADELENİN ARDINDAN OYNADIĞI 41 MAÇTA KAYBETMEDİ.