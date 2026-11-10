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Aliağa’daki patlamada sorumlulara yönelik 11 gözaltı kararı

Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik fabrikası patlamasında 17 kişi yaşamını yitirdi, 15 yaralı; Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı 11 kişi için gözaltı kararı verdi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aliağa’daki patlamada sorumlulara yönelik 11 gözaltı kararı

Olay ve ilk tespitler:

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncayın incelemelerde bulunduğu İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasındaki patlama, fabrikanın çelikhane bölümünde meydana geldi. Bakan Yardımcısı Tuncay, olayın dün saat 11.45 sıralarında, çelikhane bölümünde 3'üncü ark ocağı çanağının taşınması sırasında vinç yolu kirişinin kolon mesnet ve bağlantılarından ayrılarak bütün halde yere düşmesi, şarj vincinin ve çanağının düşmesi sonucu oluştuğunu açıkladı.

Patlama sonucu 17 işçi hayatını kaybetmiş, 15 işçi yaralanmış; yaralılardan birinin durumu ağır olarak bildirildi. Ailelerin bildirimine göre bir işçinin cenazesine henüz ulaşılamamıştır. Olay yerinde incelemeler devam ediyor ve bölge tamamen jandarmanın kontrolü altındadır.

Gözaltı kararının kapsamı:

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ön bilirkişi raporuna dayanılarak toplam 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen kişiler arasında; fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü ve firmanın yönetim kurulu başkanı yer almaktadır.

Soruşturmanın yürütülmesi ve raporlar:

Tuncay, olayla ilgili ilk andan itibaren Bakanlığın talimatlarıyla hassasiyetle incelemelerin sürdüğünü belirtti. Mevcut ön bilirkişi raporuna göre söz konusu 11 kişi için gözaltı kararı verildiğini, ilerleyen dönemde ekstra raporların alınacağını ve bunların kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Adli tıp incelemeleri, ölen işçilerin ölüm nedeninin karbonizasyon derecesinde yanıklara bağlı olduğunu gösterdi. Olay yerindeki incelemeler jandarma refakatiyle devam ederken, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı geçmişe yönelik tüm kayıtları da ayrıntılı olarak inceliyor; fabrikanın ilgili bölümünde daha önce de işçi ölümlerine ilişkin iddia ve ihbarlar bulunduğu kaydedildi.

Bakan Yardımcısı Tuncay, fabrikada daha önce yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili iki ayrı soruşturmanın yürütüldüğünü ve bu dosyaların süreç içerisinde bir bütün halinde değerlendirilebileceğini, dosyaların birleştirilmesinin mevcut delillere ve yargı makamlarının takdirine bağlı olduğunu belirtti. Soruşturma devam ediyor; gelişmeler ilgili başsavcılık ve Bakanlık tarafından şeffaf şekilde kamuoyuna aktarılacak.

ADALET BAKAN YARDIMCISI CAN TUNCAY, İNCELEMELERİN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

ADALET BAKAN YARDIMCISI CAN TUNCAY, İNCELEMELERİN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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