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Anadolu otoyolu Bolu geçidinde kış yeniden kendini hissettirdi

Cankurtaran mevkiinde yoğunlaşan kar yağışı Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçidinde ulaşımı etkiliyor; ekipler tuzlama yapıyor, sürücüler kontrollü ilerliyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Anadolu otoyolu Bolu geçidinde kış yeniden kendini hissettirdi

Anadolu otoyolu'nda kar etkisi:

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar yağışı yeniden etkili oldu. Özellikle Cankurtaran mevkiinde yoğunlaşan yağış, bölgedeki yol koşullarını kış aylarına geri döndürdü. Sürücüler görüş mesafesindeki azalma ve yol yüzeyindeki değişimler nedeniyle hızlarını düşürüp daha temkinli ilerliyor.

Karayolları'nın müdahalesi:

Bölgede görevli Karayolları ekipleri, ulaşımda aksamaya yol açmamak için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Özellikle Cankurtaran civarında yoğunlaşan müdahaleler, buzlanma riskinin azaltılmasına odaklanıyor.

Sürücü uyarıları:

Yetkililer, kar yağışı ve muhtemel buzlanma göz önünde bulundurularak sürücülerin takip mesafesini koruması, hızlarını yol şartlarına göre ayarlaması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca ağır tonajlı araç sürücülerinin ekstra tedbir alması ve gerekmedikçe riske girmemesi istendi.

ANADOLU OTOYOLU’NUN BOLU GEÇİŞİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR. CANKURTARAN MEVKİSİNDE YOĞUNLAŞAN...

ANADOLU OTOYOLU’NUN BOLU GEÇİŞİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR. CANKURTARAN MEVKİSİNDE YOĞUNLAŞAN YAĞIŞ NEDENİYLE KARAYOLLARI EKİPLERİ BÖLGEDE TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPARKEN, SÜRÜCÜLER KONTROLLÜ İLERLİYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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