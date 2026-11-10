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Uyuşturucu iddiasıyla ortaya çıkan saldırıda asistan doktor yaralandı, şüpheli tutuklandı

Samsun Atakum'da asistan doktor M.C.'yi sol kolundan bıçaklayan M.F.İ. tutuklandı; şüpheli, doktorun uyuşturucu karşılığında rapor düzenlediğini öne sürdü.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Uyuşturucu iddiasıyla ortaya çıkan saldırıda asistan doktor yaralandı, şüpheli tutuklandı

Samsun'da olayın gelişimi:

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle'de bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda suç kaydı bulunan M.F.İ. (39), bir hastanenin genel cerrahi bölümünde asistan doktor olan M.C. (35)'yi sol kolundan, hayati tehlike oluşturacak şekilde bıçakladı. Olay ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan doktor, ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisine alındı ve tedaviye başlandı. Olayın yaşandığı apartmanda ve çevrede ilk incelemeler yapıldı.

şüphelinin iddiası:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.F.İ.'nin ifadesinde, yaklaşık üç ay önce denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıktığı belirtildi. Şüpheli, denetimli serbestlik şartlarını ihlal ettiği zamanlarda Dr. M.C.'ye uyuşturucu madde verdiğini ve doktorun da uyuşturucu karşılığında rapor düzenlediğini iddia etti. Bu beyan, soruşturmanın yönünü etkileyen bir iddia olarak kayda geçti.

soruşturma ve tutuklama:

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma devam ediyor; olayın koşulları, şüphelinin beyanları ve olay yerindeki deliller detaylı biçimde inceleniyor. Hastanın sağlık durumu ve adli süreçle ilgili yetkililerin açıklamaları bekleniyor.

Doktoru bıçaklayan şüpheli tutuklandı: Uyuşturucu karşılığında rapor iddiası

Doktoru bıçaklayan şüpheli tutuklandı: Uyuşturucu karşılığında rapor iddiası

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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