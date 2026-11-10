Kartal'da birlik ve anma: Atatürk'ün fikirleri 88 yıldır yaşatılıyor

Kartal Meydanı'nda anma töreni:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Kartal’da düzenlenen törenlerle anıldı. Kartal Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen programda saat 09.05’i gösterdiğinde sirenler çaldı, vatandaşlar iki dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene; Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Avukat Gülşen Neşe Büklü, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurum temsilcileri tarafından anıta çelenk sunuldu ve katılımcılar saygı, minnet ve özlem duygularını paylaştı.

Başkan Gökhan Yüksel'in konuşması:

Gökhan Yüksel anma programında Atatürk’ün mirasının önemine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: "Bugün, yalnızca büyük bir devlet adamını değil, bir milletin geleceğini değiştiren, bağımsızlık inancını Cumhuriyet’le taçlandıran büyük bir lideri anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizlere yalnızca bir ülke bırakmadı; düşünmeyi, sorgulamayı, bilimi rehber edinmeyi ve her şartta umudu korumayı öğretti. Atatürk’ü anlamak, onun fikirlerini yalnızca anma günlerinde hatırlamak değil, gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda kararlılıkla yürümektir. Cumhuriyet’e, demokrasiye, eşitliğe ve özgürlüğe sahip çıkmak; onun bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkmaktır. Bizlere düşen en önemli görev, bu büyük mirası korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmaktır. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin Atatürk’ün aydınlık düşünceleriyle yetişmesi, ülkemizin yarınları açısından büyük önem taşıyor. Aramızdan ayrılışının 88. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Fikirleri ve bizlere gösterdiği yol, sonsuza kadar yaşayacaktır."

Öğrenciler ve kültür merkezi etkinlikleri:

Çelenk sunma töreninin ardından anma programı, Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti. İlçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte öğrenciler, Atatürk’ün yaşamını, Milli Mücadele dönemini ve Cumhuriyet’in kuruluş sürecini içeren sunumlar ve sahne gösterileri gerçekleştirdi.

Program, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan sevgi, saygı ve bağlılığın vurgulanmasıyla sona erdi. Tören ve etkinlikler, Atatürk’ün ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

ATATÜRK'Ü ANMA PROGRAMI KAPSAMINDA KARTAL MEYDANI'NDAKİ ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE TÖREN GERÇEKLEŞTİRİLDİ.