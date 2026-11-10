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Seydiler kavşağındaki kaza: inşaat işçisi hastanede yaşamını yitirdi

Seydiler'de hafif ticari aracın refüjdeki direğe çarpması sonucu ağır yaralanan inşaat işçisi Seyithan Ereken, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Seydiler kavşağındaki kaza: inşaat işçisi hastanede yaşamını yitirdi

Kaza ayrıntıları:

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde, İnebolu-Kastamonu kara yolu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen 37 ACM 856 plakalı hafif ticari araç refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü R.K. ile araçta bulunan inşaat işçisi Seyithan Ereken yaralandı.

Yaralıların durumu:

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen ağır yaralı olan Seyithan Ereken kurtarılamayarak hayatını kaybetti; cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

soruşturma ve ek bilgiler:

Ereken'in, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden İnebolu'ya inşaat işinde çalışmak üzere geldiği bilgisi paylaşıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ve trafik ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor; kazanın nedenine ilişkin tespitler soruşturma tamamlandığında netleşecek.

SEYDİLER İLÇESİNDE, HAFİF TİCARİ ARACIN REFÜJDEKİ AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPMASI NETİCESİNDE AĞIR...

SEYDİLER İLÇESİNDE, HAFİF TİCARİ ARACIN REFÜJDEKİ AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPMASI NETİCESİNDE AĞIR YARALANAN İNŞAAT İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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