Hazırlıklar tamamlandı: Orkun Kökçü takımla idmanda yer aldı

Beşiktaş, Celtic maçı öncesi son çalışmasına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında 5 Kasım Perşembe günü Celtic ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Çalışmayı teknik direktör Vincenzo Italiano yönetirken seans basına kapalı olarak yaklaşık 1.5 saat sürdü.

İdman programı ve içeriği:

Seans ısınma koşularıyla açıldı; sonrasında 5'e 2 top kapma uygulamaları ile oyuncuların pas-teması ve baskı organizasyonları çalışıldı. Antrenman, taktiksel varyasyonlar ile duran top ve şut çalışmalarıyla sonlandırıldı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Orkun Kökçünin takımla birlikte yer alması teknik heyet açısından olumlu bir gelişme olarak not edildi.

Program ve yolculuk planı:

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın saat 11.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapılacak son idmanla tamamlayacak. Beşiktaş, Celtic ile deplasmanda oynanacak maç için saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İskoçya'ya gidecek. Teknik Direktör Vincenzo Italiano ise TSİ 20.45'te düzenleyeceği basın toplantısında maç öncesi değerlendirmelerde bulunacak.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ DÖRDÜNCÜ HAFTASINDA 5 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ CELTİC İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MÜSABAKANIN HAZIRLIKLARINA BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI. SAKATLIĞI SEBEBİYLE BİR SÜREDİR TAKIMDAN AYRI OLAN ORKUN KÖKÇÜ DE TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI.