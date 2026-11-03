Dolar 49,9940 +0,04%
Euro 55,9195 -0,01%
Bist 11.010,47 +0,45%
Altın Gram 6.309,95 -1,11%
EUR/USD 1,1181 -0,09%
Brent Petrol 105,03 +0,25%
--°

Hazırlıklar tamamlandı: Orkun Kökçü takımla idmanda yer aldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic maçı hazırlıklarına Nevzat Demir'de başladı; Orkun Kökçü takımla çalıştı ve kafile 5 Kasım'da İskoçya'ya gidecek.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Hazırlıklar tamamlandı: Orkun Kökçü takımla idmanda yer aldı

Beşiktaş, Celtic maçı öncesi son çalışmasına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında 5 Kasım Perşembe günü Celtic ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Çalışmayı teknik direktör Vincenzo Italiano yönetirken seans basına kapalı olarak yaklaşık 1.5 saat sürdü.

İdman programı ve içeriği:

Seans ısınma koşularıyla açıldı; sonrasında 5'e 2 top kapma uygulamaları ile oyuncuların pas-teması ve baskı organizasyonları çalışıldı. Antrenman, taktiksel varyasyonlar ile duran top ve şut çalışmalarıyla sonlandırıldı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Orkun Kökçünin takımla birlikte yer alması teknik heyet açısından olumlu bir gelişme olarak not edildi.

Program ve yolculuk planı:

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın saat 11.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapılacak son idmanla tamamlayacak. Beşiktaş, Celtic ile deplasmanda oynanacak maç için saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İskoçya'ya gidecek. Teknik Direktör Vincenzo Italiano ise TSİ 20.45'te düzenleyeceği basın toplantısında maç öncesi değerlendirmelerde bulunacak.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ DÖRDÜNCÜ HAFTASINDA 5 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ CELTİC İLE DEPLASMANDA...

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ DÖRDÜNCÜ HAFTASINDA 5 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ CELTİC İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MÜSABAKANIN HAZIRLIKLARINA BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI. SAKATLIĞI SEBEBİYLE BİR SÜREDİR TAKIMDAN AYRI OLAN ORKUN KÖKÇÜ DE TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Niğdeli veteranlar Adana’da çifte şampiyonlukla 6 madalya kazandı
images

Salihli'den 12 madalyalık zafer: genç judocular kürsüde
images

Serdar Aziz: futbolu bıraktım, Bursaspor'a veda gönlümde ukde kaldı
images

Başkan Enes Çelik: Teksas'ın istifa çağrısı sezon ortasında zamansız

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

rize'de kahverengi kokarca popülasyonunda düşüş bildirildi

Karadeniz Ereğli'de dron gözetimiyle hatalı parklara sıkı takip

Kahramanmaraş kalesinde eğitimle tarih buluşması: öğretmen akademileri yeni döneme başladı

Niğdeli veteranlar Adana’da çifte şampiyonlukla 6 madalya kazandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı