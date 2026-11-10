TİP milletvekili Ahmet Şık'ın eşine casusluk soruşturması kapsamında gözaltı

Yonca Verdioğlu Şık hakkında gözaltı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, "siyasal veya askeri casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı işleminin evinde gerçekleştirildiği ve Verdioğlu Şık'ın sorgu için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiği bildirildi.

gözaltı ve adliyeye sevk:

Gözaltı, soruşturma kapsamında evinde yapıldı; emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Verdioğlu Şık, adli işlemler için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

soruşturmanın kapsamı ve hukuki süreç:

Soruşturmanın konusu olarak kayıtlarda "siyasal veya askeri casusluk" iddiası yer alıyor. Hukuki süreç kapsamında savcılık ve adli makamların değerlendirmeleri beklenecek; son karar adli mercilerce verilecek.

Yonca Verdioğlu Şık "casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alındı