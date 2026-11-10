Kulu'da ilk kar örtüsü mahalleleri beyaza bürüdü

Kulu'da mevsimin ilk karı etkili oldu:

Konya'nın Kulu ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde başlayan yağış, özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkili oldu ve bölgede sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yer yer beyaz örtü oluştu.

Etkili olduğu mahalleler ve örtü oluşumu:

Yağış, Kozanlı, Hisar, Dipdede, Canımana, Köstengil, Şerefli, Yaraşlı, Karacadere ve Kırkpınar mahallelerinde gözlemlendi. Bazı yerleşim alanlarında yollar ve çatıların beyaza bürünmesiyle mevsimin ilk karı dikkati çekti; aralıklarla süren yağışla birlikte yer yer örtü kalınlığı oluştu.

Sürücülere uyarı:

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü ilçede kar yağışının devam etmesi beklenirken, yetkililer sürücülerin muhtemel buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Bölgede ulaşımda aksamaların yaşanmaması için tedbirli olunması, araçların kış koşullarına uygun hazırlanması öneriliyor.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI BAŞLADI.