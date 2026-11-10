Dolar 50,2277 +0,02%
Euro 56,1710 -0,26%
Bist 11.681,50 -0,27%
Altın Gram 6.548,41 -1,44%
EUR/USD 1,1186 -0,29%
Brent Petrol 89,72 -3,08%
--°

Kulu'da ilk kar örtüsü mahalleleri beyaza bürüdü

Konya'nın Kulu ilçesinde mevsimin ilk karı yüksek kesimlerde etkili oldu; bazı mahalleler beyaza büründü, sürücüler buzlanmaya karşı uyarıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kulu'da ilk kar örtüsü mahalleleri beyaza bürüdü

Kulu'da mevsimin ilk karı etkili oldu:

Konya'nın Kulu ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde başlayan yağış, özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkili oldu ve bölgede sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yer yer beyaz örtü oluştu.

Etkili olduğu mahalleler ve örtü oluşumu:

Yağış, Kozanlı, Hisar, Dipdede, Canımana, Köstengil, Şerefli, Yaraşlı, Karacadere ve Kırkpınar mahallelerinde gözlemlendi. Bazı yerleşim alanlarında yollar ve çatıların beyaza bürünmesiyle mevsimin ilk karı dikkati çekti; aralıklarla süren yağışla birlikte yer yer örtü kalınlığı oluştu.

Sürücülere uyarı:

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü ilçede kar yağışının devam etmesi beklenirken, yetkililer sürücülerin muhtemel buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Bölgede ulaşımda aksamaların yaşanmaması için tedbirli olunması, araçların kış koşullarına uygun hazırlanması öneriliyor.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI...

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yozgat’ta beyazın ilk dokunuşu: kent kışı karşıladı
images

Beşevler’de kanalizasyon hattı yenileniyor
images

Jandarma arama kurtarma timi Atatürk viyadüğünde saygı inişi gerçekleştirdi
images

Kıyı odunları ve atık camlar COP31'te Samsun'un biyoçeşitlilik hikâyesini sanatl...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Organik ürün satışında güvenin gözetildiği denetimler

Kemah sağlık ağı güçleniyor: iki yeni acil istasyonu için protokol imzalandı

Vali Aydoğdu, dedesinin uğurlanmasında taziyeleri kabul etti

Edremit ortak payda ilan ediyor: 82'nci il için birlik çağrısı

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı