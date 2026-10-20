Burdur'da bacadaki yangına rağmen tezgah başında kalan balıkçılar satışa devam etti

Olayın gelişimi:

Burdur'da Salı Pazarı yakınlarındaki bir balıkçıda saat 16.30 sıralarında balıkçının bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler bacadaki yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.

Tezgah başındaki esnafın davranışı:

İtfaiye müdahalesi sırasında balıkçılar tezgahlarının başından ayrılmayıp vatandaşa satış yapmaya devam etti; bu tutum, olay sürecinde işin sürekliliğini koruma çabası olarak göze çarptı.

Müdahalenin ardından olay yerinde temizlik ve kontrol çalışmalarına devam edildiği, yangının kesin nedenine ilişkin bulguların yetkililerce paylaşılacağı bildirildi.

BURDUR’DA BALIKÇININ BACASINDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDERKEN, BALIKÇILAR VATANDAŞLARA BALIK SATMAYA DEVAM ETTİ.