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Bolu davasında son savunmalar tamamlandı, heyet karar öncesi ara verdi

Bolu davasında 19 sanığın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları sona erdi; 4'ü tutuklu. Mahkeme karar öncesi ara verdi, Özcan oğluna seslendi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 17:51

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 18:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolu davasında son savunmalar tamamlandı, heyet karar öncesi ara verdi

Bolu'daki iddialar karşısında sanıklar savunmalarını tamamladı

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında devam eden davanın üçüncü duruşmasında, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları tamamlandı. Toplam 19 sanık arasında bulunan ve bunların 4'ü tutuklu olan isimler hakkında, mahkeme karar öncesi ara verdi.

duruşma düzeni ve katılımcılar:

Tanju Özcan ve tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, bulundukları cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Diğer tutuklu sanıklar BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ile Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal ise duruşma salonunda hazır bulundu. Tüm sanıkların ve taraf avukatlarının, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı sözlü savunmaları alındı.

sanık savunmalarında öne çıkan noktalar:

Tutuksuz sanıklar savunmalarında genel olarak hakkındaki suçlamaları reddetti ve beraat talep etti. Dönemin Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, marketlerle ne dostluğu ne de düşmanlığı olduğunu belirterek denetimleri görev kapsamında yaptığını, herhangi bir menfaat sağlamadığını ifade etti. Hakan Yılmaz, toplantılar konusunda bilgisi olmadığını savundu ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, 34 yıllık kamu personeli olduğunu vurgulayarak siyasi tercihlere göre hareket etmediğini, hakkındaki iddialara katılmadığını söyledi. Ayhan, yaşamı boyunca yardım etmeye çalıştığını ve savunmasında mütalaaya katılmadığını belirtti.

BOLSEV A.Ş.'nin muhasebecisi Adem Beraber, Ruhsat sürecine ilişkin gündeme gelen 1 milyon lira rüşvet iddiasına ilişkin kendisinin sadece IBAN'a para gönderdiğini, açıklamaya 'borç' yazdığını ve rüşvetten haberi olmadığını ileri sürdü. Beraber de beraatini talep etti.

Meclis üyesi Aydan Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Belediye Encümen Başkanı Hüseyin Ekrem Serin de üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraat talep ettiler. Duruşmada tutuksuz yargılanan diğer dokuz sanık da tahliyelerini istedi.

özcan'ın son sözleri ve savunma stratejisi:

Tutuklu sanık Tanju Özcan, SEGBİS üzerinden yaptığı savunmada davanın gerçek hedefinin kendisini siyasi olarak tasfiye etmek olduğunu, yargılamanın bir plan dahilinde yürütüldüğünü iddia etti. Özcan, Ali Sarıyıldız'ın sonradan verdiği beyanların sanıklar aleyhine kullanıldığını söyledi ve MASAK raporları ile İçişleri Bakanlığı raporlarının sanıkların lehine olduğunu öne sürdü. Özcan, kolluk kuvvetlerinin Sarıyıldız'ın engelli çocuğunu zaaf olarak kullandığını belirtti.

Özcan, mahkeme heyetine vicdanlarına göre karar verme çağrısında bulundu ve duruşma salonunda bulunan oğluna şöyle seslendi: 'Ne karar çıkarsa çıksın oğlum dimdik dur. Senin boğazından haram lokma geçmedi. Bugüne kadar haram bir para da senin cebine girmedi.'

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, tüm sanıklara son sözlerini sorduktan sonra karar için ara verdi. Duruşma, karar duruşması için daha sonra açıklanacak bir tarihe ertelendi.

Mahkeme sürecinde ileri sürülen iddialar, savunmalar ve ilgili kurum raporları duruşma kayıtlarına geçti; karar, heyetin değerlendirmesinin ardından kamuoyuna duyurulacak.

BOLU BELEDİYESİ’NE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA YARGILANDIĞI DAVANIN 3’ÜNCÜ...

BOLU BELEDİYESİ’NE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA YARGILANDIĞI DAVANIN 3’ÜNCÜ DURUŞMASINDA ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAAYA KARŞI TUTUKSUZ SANIKLAR SAVUNMALARINI TAMAMLADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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