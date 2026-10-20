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Maglica: Corendon Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz

Kocaelisporlu Matej Maglica, 23 Ekim'de Corendon Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönmeyi istediklerini, hocanın planlarına güvendiklerini söyledi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 18:00

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Maglica: Corendon Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz

Maglica: alanya deplasmanından galibiyetle dönmeyi amaçlıyoruz

Kocaelispor savunma oyuncusu Matej Maglica, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 23 Ekim Cuma günü oynayacakları Corendon Alanyaspor maçına ilişkin beklentilerini ve takım içindeki yaklaşımı anlattı. Körfez Brunga Tesisleri’nde devam eden hazırlıklar öncesi konuşan Maglica, hocanın yönlendirmelerine güven verdi.

Göztepe maçı ve değerlendirme:

Maglica, Göztepe karşılaşmasındaki performansını değerlendirirken maça yedek kulübesinden girdiğini ve forma şansı bulmaya hazır olduğunu belirtti. "Çok fazla söylenecek bir şey yok. İyiydim, iyi durumdaydım. Yedek kulübesindeydim ve maça girmeye hazırdım. Hocamız da bunu 10 dakika olarak değerlendirdi," diyerek teknik ekibin kararına saygı duyduğunu ifade etti. Maçın zorluklarına dair ise, rakibin oyunda uzun topları sıkça kullandığını; bunun farklı bir mücadele gerektirdiğini vurguladı.

Hazırlık ve hedefler:

Alanyaspor deplasmanının da kolay olmayacağını belirten Maglica, "Türkiye’deki tüm takımların zorlu rakipler olduğunu biliyorum. Hepsine saygı duyuyoruz. Yine zorlu bir mücadele olacak," dedi. Teknik direktörün planlarına olan inancı sıkça vurgulayan oyuncu, "Hocamızın planlarına inanıyoruz, oyun planına güveniyoruz. Bu doğrultuda buradan galibiyetle dönmeyi arzu ediyoruz," şeklinde konuştu.

Maglica, bireysel rolüne ilişkin net sözler de verdi: "Gol sözü önceden maalesef verilemiyor, biliyorsunuz. Ama şunun sözünü verebilirim. Ben stoperim, defansta ve takım için elimden geleni yapacağım. Takım arkadaşlarımla birlikte defansta iyi bir performans sergileyeceğimin sözünü verebilirim." Ofansif katkının ise kendisi için bir artı olacağını ancak önceliğinin savunma olduğunu ekledi.

Hazırlıkların sürdüğü Körfez Brunga Tesisleri'ndeki son çalışmalarda takımın disiplinli bir görüntü çizdiğini belirten Maglica, dersler çıkarıp ilerleyeceklerini; hedeflerinin ise Alanya'dan puan veya galibiyetle dönmek olduğunu yineledi.

KOCAELİSPOR OYUNCUSU MATEJ MAGLİCA, &quot;HOCAMIZIN PLANLARINA İNANIYORUZ, OYUN PLANINA GÜVENİYORUZ. BU...

KOCAELİSPOR OYUNCUSU MATEJ MAGLİCA, "HOCAMIZIN PLANLARINA İNANIYORUZ, OYUN PLANINA GÜVENİYORUZ. BU DOĞRULTUDA BURADAN GALİBİYETLE DÖNMEYİ ARZU EDİYORUZ. ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VEREBİLİRİM" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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