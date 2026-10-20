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Edremit Çiçekli'de trafik kazası: otomobil ile kamyonet çarpıştı, 5 yaralı

Çiçekli Mahallesi'nde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerinde müdahale etti.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 17:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Edremit Çiçekli'de trafik kazası: otomobil ile kamyonet çarpıştı, 5 yaralı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 10 HC 874 plakalı Honda marka otomobil ile 06 FOZ 265 plakalı Toyota marka kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Müdahale ve tahliye:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın oluş şekli ile yaralananların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sırasında ulaşım kısa süreli aksadı.

Soruşturma ve takip:

Trafik kazasıyla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin tespit ve değerlendirmelerin soruşturma sonucu netleştirileceğini bildirdi.

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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