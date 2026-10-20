Edremit Çiçekli'de trafik kazası: otomobil ile kamyonet çarpıştı, 5 yaralı

Çiçekli Mahallesi'nde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerinde müdahale etti.