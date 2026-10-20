Kütahya’da 43 yıldır muhtarlık yapan Can Sınay’a anlamlı ziyaret

43 yıllık muhtarlığın simgesi:

Cemalettin Mahallesi'nde 1984 yılında ilk kez muhtar seçilen Can Sınay, aralıksız sürdürdüğü görevinde girdiği 9 seçimi de kazanarak dikkat çekici bir süreklilik örneği sergiledi. 79 yaşındaki Sınay’ın, Kütahya plaka kodu olan 43 yıl boyunca muhtarlık yapması, hem yerel hafızada hem de yerel yönetim anlayışında özel bir simgeye dönüştü.

Muhtarlar Günü'ne denk gelen ziyarette DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı Sınay’ı evinde ziyaret etti; görüşmede muhtarlık kurumunun güncel rolü ve mahalle hayatındaki yeri ele alındı.

muhtarlığın tarihsel kökeni ve kurumun önemi:

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, ziyaret sırasında muhtarlık kurumunun Osmanlı'dan günümüze uzanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Kızıltoprak, kurumun ortaya çıkış sürecine değinerek Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının ardından yaşanan asayiş sorunlarının muhtarlığın oluşumunda etkili olduğunu, muhtarlık seçimlerinin 19 Ekim 1829 tarihinde başladığını ifade etti.

Rektör Kızıltoprak, muhtarlığın yalnızca idari bir görev olmadığını belirterek geçmişten bugüne mahalle ve köylerde sosyal düzenin sağlanmasında, vatandaşların sorunlarının çözülmesinde ve dayanışmanın güçlendirilmesinde muhtarların önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

günlük hayat ve toplumsal dayanışma:

Kızıltoprak, muhtarların toplum içindeki konumunu özetlerken "Bizim muhtarlarımız bana göre emniyetimiz, 112 acil servisimiz" sözleriyle kurumun güvencesine işaret etti. Muhtarlar, anlaşmazlıkların çözümünden aile içi arabuluculuğa, arazi sınırları sorunlarının uzlaştırılmasından mahalle ortak ihtiyaçlarının organize edilmesine kadar geniş bir alanda ara yüz görevi üstleniyor.

Mahallelerin yol, su gibi alt yapı ihtiyaçlarını imece usulüyle karşılaması, çeşme ve ortak alanların onarımına öncülük etmesi; yangın gibi afetlerde zarar görenlere yardım edilmesi gibi çalışmalar muhtarlığın yerel dayanışma ve koordinasyon işlevini öne çıkarıyor.

Değişen toplumsal koşullara rağmen muhtarlık kurumuna duyulan ihtiyacın devam ettiğini belirten Kızıltoprak, Türkiye genelinde 50 binden fazla muhtar bulunduğunu hatırlatarak bu yapının ülke çapındaki önemine dikkat çekti. Muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasındaki bağlantıyı güçlendirdiğini, yerel sorunların tespit edilmesi ve taleplerin ilgili kurumlara iletilmesinde kritik bir rol oynadığını kaydetti.

Ziyaret, Sınay’ın uzun süreli hizmetinin yerel yönetimlerde vatandaşla kurulan güven ilişkisi açısından örnek teşkil ettiğini gösterdi. Muhtarlık kurumunun tarihsel derinliği ve güncel işlevleri üzerine yapılan değerlendirmeler, yerel demokrasinin ve toplumsal dayanışmanın görünür kılınmasına katkı sağladı.

KÜTAHYA'NIN CEMALETTİN MAHALLESİ'NDE 1984 YILINDA İLK KEZ MUHTAR SEÇİLEN CAN SINAY, 43 YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ GÖREVİNDE GİRDİĞİ 9 SEÇİMİ DE KAZANDI.