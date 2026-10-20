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Konya'da kıraathanede av tüfeğiyle saldırı: zanlı tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kıraathanede av tüfeğiyle rastgele ateş açan H.H.Ş. tutuklandı; saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 17:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya'da kıraathanede av tüfeğiyle saldırı: zanlı tutuklandı

olayın ayrıntıları:

Konya'nın Akşehir ilçesinde dün saat 15.30 sıralarında, 24 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan F.Ş.'ye ait kıraathanede silahlı saldırı meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan H.H.Ş. kıraathaneye av tüfeğiyle gelerek tartışmanın büyümesi üzerine rastgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada kıraathanede bulunan müşterilerden İbrahim Aktaş (33) ile Musa Y.'ye isabet etti.

mağdur ve müdahale:

Sağlık ekiplerinin müdahalesinde İbrahim Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Musa Y. ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve adli süreç:

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli H.H.Ş., polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; adli makamlar ve güvenlik birimleri işlem ve araştırmalarını devam ettiriyor.

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE BİR KIRAATHANEYE AV TÜFEĞİYLE GELEREK RASTGELE ATEŞ AÇAN, 1 KİŞİNİN...

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE BİR KIRAATHANEYE AV TÜFEĞİYLE GELEREK RASTGELE ATEŞ AÇAN, 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE, 1 KİŞİNİN DE YARALANMASINA NEDEN OLAN ZANLI, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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