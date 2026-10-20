Konya'da kıraathanede av tüfeğiyle saldırı: zanlı tutuklandı

olayın ayrıntıları:

Konya'nın Akşehir ilçesinde dün saat 15.30 sıralarında, 24 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan F.Ş.'ye ait kıraathanede silahlı saldırı meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan H.H.Ş. kıraathaneye av tüfeğiyle gelerek tartışmanın büyümesi üzerine rastgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada kıraathanede bulunan müşterilerden İbrahim Aktaş (33) ile Musa Y.'ye isabet etti.

mağdur ve müdahale:

Sağlık ekiplerinin müdahalesinde İbrahim Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Musa Y. ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve adli süreç:

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli H.H.Ş., polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; adli makamlar ve güvenlik birimleri işlem ve araştırmalarını devam ettiriyor.

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE BİR KIRAATHANEYE AV TÜFEĞİYLE GELEREK RASTGELE ATEŞ AÇAN, 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE, 1 KİŞİNİN DE YARALANMASINA NEDEN OLAN ZANLI, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.