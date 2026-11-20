Bolvadin Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki market ve zincir marketlere yönelik rutin denetimlerini sürdürdü. Denetimlerin amacı, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve standartlara uygun alışveriş yapabilmesini sağlamak olarak açıklandı.

Denetim kapsamı:

Zabıta ekipleri işletmeleri titizlikle inceleyerek; satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ile raf ve kasa fiyatları arasındaki uyum, genel temizlik ve hijyen şartları ile iş yeri düzenine odaklandı. Kontroller sırasında uyumsuzluk tespit edilen hususlarda gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Denetimlerin devamı:

Zabıta yetkilileri, halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla denetimlerin ilçe genelinde düzenli olarak devam edeceğini belirtti. Vatandaşların şikayet ve bildirimlerinin denetim faaliyetlerinde yönlendirici olduğu vurgulandı.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDEKİ MARKET VE ZİNCİR MARKETLERE YÖNELİK RUTİN DENETİMLERİNİ SÜRDÜRDÜ.