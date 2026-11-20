Sultandağı'nda SYDV mütevelli heyeti toplantısı
Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti toplantısı, Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka başkanlığında yapıldı.
Toplantı, Sultandağı Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi; toplantıya mütevelli heyet üyeleri ve vakıf yetkilileri katıldı.
Toplantı gündemi:
Görüşmelerde ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım çalışmaları, mevcut başvuruların değerlendirilmesi ve vakıf hizmetlerinin daha etkin ulaştırılmasına yönelik konular ele alındı.
Kararlar ve takip:
İhtiyaç sahibi ailelerin durumları incelendi ve ilgili yardım talepleri karara bağlandı. Toplantı notlarında, desteklerin sürdürülebilir biçimde ulaştırılmasına yönelik koordinasyonun önemine vurgu yapıldığı belirtildi.
Vakfın toplantılarının, ilçedeki sosyal dayanışma faaliyetlerini planlamak ve ihtiyaç sahiplerine düzenli destek sağlamak amacıyla devamlı olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.
AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (SYDV) MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI, SULTANDAĞI KAYMAKAMI MUHAMMET ÇINARKA BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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