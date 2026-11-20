Sinanpaşa Anadolu Lisesi'nin kültür araştırması

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Sinanpaşa Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında hazırladıkları Sandık Kokan Değerler projesiyle ilçenin ve köylerin geçmişine ait maddi kültür öğelerini belgeledi.

Sandıklarda saklı kıyafet ve öyküler:

Proje danışmanı öğretmen Yasemin Yıldırım rehberliğinde öğrenciler, ilçede ve köylerinde yaşayan 40 yaş üstü kadınları ziyaret ederek sandıklarda muhafaza edilen yöresel kıyafet ve çeyiz eşyalarını inceledi. Çalışmada pullu sıkma, üç etek, önücek, şetari fistan ve başlık gibi geleneksel kıyafetlerin yanı sıra yaklaşık 100 yıllık gelinlikler ve başlıklar dikkat çekti.

Kendileriyle birlikte sandıklarını açan kadınlar, sakladıkları kıyafetlerin ardındaki hatıraları, düğün ve gündelik yaşam ritüellerini anlattı. Öğrenciler, dinledikleri anekdotlar ve ailelerine ait objelerin taşıdığı duygusal değer karşısında etkilendiklerini belirtti.

Geleceğe aktarım ve kurum ziyaretleri:

Proje, kültürel mirasın sürdürülebilir biçimde gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor. Bu amaçla ekip, çalışmanın devamlılığını değerlendirmek ve koruma yöntemleri hakkında görüş almak için Olgunlaşma Enstitüsü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde, malzeme tespiti, belgeleme ve sergileme olasılıkları ele alındı.

Proje, hem yerel belleği kayıt altına alarak somut kültürel mirası görünür kılmayı hem de öğrencilerin yerel tarih ve kültüre duyarlılığını artırmayı amaçlıyor. Öğrenciler, elde ettikleri belgeleri ve anlatılan öyküleri sonraki kuşaklarla paylaşma niyetinde olduklarını vurguladı.

AFYONKARAHİSAR’IN SİNANPAŞA İLÇESİNDE ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, TÜBİTAK 2204-A LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KAPSAMINDA HAZIRLADIKLARI "SANDIK KOKAN DEĞERLER" PROJESİYLE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN KÜLTÜREL MİRASI ARAŞTIRDI.