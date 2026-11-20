Yeşil vatan tanıtım tırı Düzce'de miniklerle buluştu

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, 19 Kasım'da Düzce Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya geldi. Proje, doğa sevgisi ve çevre bilincini küçük yaşta kazandırmayı amaçlıyor.

etkinlikte neler yapıldı:

Tır içinde kurulan stantlarda çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler gerçekleştirildi. Katılımcılar 3 boyutlu sinema gösterimleriyle farklı deneyimler yaşadı; eğitici oyunlar ve atölye çalışmalarıyla doğa ve orman konuları uygulamalı olarak tanıtıldı.

Etkinlik boyunca minikler, hem oyun oynayarak hem de atölyelerde üretim yaparak zaman geçirdi. Programın akışı, öğrenmeyi teşvik edecek şekilde kurgulanmış olup çocukların ilgisini çeken görsel ve uygulamalı materyaller kullanıldı.

amaç ve beklenen etki:

Organizatörler, projenin orman sevgisi ve çevre bilinci oluşturma hedefini vurguladı. Erken yaşta verilen çevre eğitiminin, gelecekteki davranış ve tutumlarda kalıcı etkiler bırakması bekleniyor.

Yeşil Vatan Tanıtım Tırı'nın Düzce etkinliği, çocuklara doğayı tanıma ve koruma bilincini eğlenceli yollarla aşılamayı amaçlayan çalışmalardan biri olarak değerlendirildi. Katılan minikler etkinlikten hem keyif aldı hem de çevreye ilişkin temel bilgileri öğrenme fırsatı buldu.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇOCUKLARA ORMAN SEVGİSİ VE ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDIRMAK AMACIYLA HAZIRLANAN YEŞİL VATAN TANITIM TIRI, 19 KASIM’DA DÜZCE ANITPARK MEYDANI’NDA ETKİNLİK DÜZENLEDİ.