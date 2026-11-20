Aydıntepe yeraltı şehri projesi ihale aşamasına ulaştı

Bayburt’un Aydıntepe ilçesindeki Yeraltı Şehri’nin turizme kazandırılması hedefiyle yürütülen proje, uzun süren araştırma ve finansal belirsizliklerin ardından yeni bir aşamaya geçti. Yaklaşık 3 yıldır süren sismik araştırma ve bilimsel çalışmalar tamamlanma noktasına gelirken, proje için yaşanan ödenek sorunu çözüldü ve süreç ihale evresine taşındı.

yürütülen çalışmalar:

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, yeraltı yapısının jeolojik ve arkeolojik özelliklerinin değerlendirilmesini amaçladı. Bu kapsamda yapılan sismik çalışmalar ile elde edilen veriler, projenin teknik ihtiyaçlarını ve koruma gereksinimlerini netleştirdi. Görüşmelerde, sürecin geldiği son aşama ve ihale takvimi hakkında değerlendirmeler yapıldı.

beklentiler ve etkileri:

Yetkililer, Yeraltı Şehri’nin turizme kazandırılmasının hem Bayburt’un tanıtımına katkı sağlayacağını hem de bölge ekonomisinde canlanma yaratacağını vurguladı. Valilikteki görüşmeye Vali Mustafa Eldivan, Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit katıldı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından uygulama ve koruma planlarının hızlanması, projenin bir an önce ziyarete açılmasına zemin hazırlayacak.

Projenin ihaleye çıkması, yerel yönetimler ile merkezi idarenin koordinasyonunun sağlandığını gösterirken, önümüzdeki dönemde yatırım takvimi ve uygulama detaylarının netleşmesi bekleniyor.

AYDINTEPE YERALTI ŞEHRİ PROJESİNDE İHALE AŞAMASINA GELİNDİ