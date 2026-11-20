kaymakamlık voleybol turnuvası açılış müsabakalarıyla başladı

Yenipazar'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kaymakamlık Voleybol Turnuvası, açılış müsabakalarıyla başladı. İlçede sporseverlerin ilgi gösterdiği turnuvanın açılış karşılaşmaları heyecanlı anlara sahne oldu.

açılış maçları ve kaymakamın katılımı:

Açılış müsabakalarına Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat da katıldı. Kaymakam Polat, salondaki yerinden karşılaşmaları takip ederek turnuvada mücadele eden takımlara başarı dileklerini iletti ve organizasyonun önemine dikkat çekti.

Polat, "Bu tür organizasyonlar hem sporun yaygınlaşmasına hem de birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine katkı sağlıyor. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

amaç ve programın işleyişi:

Turnuvanın ilçede spor faaliyetlerine katkı sağlaması ve vatandaşlar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmesi amaçlanıyor. Müsabakaların belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceği öğrenildi ve organizasyonun ilçe spor hayatına canlılık katması hedefleniyor.

KAYMAKAMLIK VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI