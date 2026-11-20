türgev'in cop31'deki varlığı:

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecinde vakfın genç odaklı çevre yaklaşımını öne çıkardı. Yılmaz, 11 Kasım'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum tarafından NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde verilen akşam yemeğine katıldı ve Türkiye'nin ev sahipliğinin önemine dikkat çekti.

Vakıf temsilcileri ayrıca 14 Kasım'da konferansın mavi alanındaki Kadın Pavilyonu'nda, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "İklim Değişikliğinin Toplumsal Etkileri Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları" panelinde yer aldı. Panelde iklim krizinin gündelik yaşama yansımaları ile gençlerin ve sivil toplumun çözüm süreçlerindeki somut rolleri tartışıldı.

gençlik, eğitim ve davranış dönüşümü:

Yılmaz, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliklerinin yanı sıra toplumun bilinçli katılımının da gerekliliğine vurgu yaptı. Konuşmasında, "İklim değişikliğiyle mücadelede alınan kararların toplumsal karşılık bulması, bireylerin bilgi ve duyarlılıklarını somut davranışlara dönüştürebilmesine bağlıdır" ifadelerini kullandı. Bu yaklaşım, uygulamalı çevre eğitimi ve gönüllülük faaliyetlerinin birlikte yürütülmesini temel alan TÜRGEV stratejisinin merkezinde yer alıyor.

Vakıf, gençlerin çevre sorunlarını yalnızca öğrenen değil; araştıran, çözüm üreten ve gönüllülük çalışmalarında aktif sorumluluk üstlenen bireyler olarak yetişmesini hedefliyor. Yılmaz, genç kızların uluslararası iklim toplantılarına katılımı ve üniversitelerde geliştirilen çevre girişimlerini bu vizyonun somut örnekleri olarak gösterdi.

sürdürülebilir tarım ve uluslararası projeler:

TÜRGEV, sahada yürüttüğü eğitim ve proje çalışmalarını COP31 boyutunda da görünür kıldı. Vakfın Türkiye ile Litvanya ortaklığında yürüttüğü Erasmus+ "Tohumun Yolculuğu" projesinde iki ülkeden 40 genç, ekolojik tarım ve atıksız yaşam başta olmak üzere sürdürülebilir gıda uygulamaları üzerine eğitim aldı.

Ayrıca Türkiye, Fransa ve Yunanistan ortaklığında, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve TÜRGEV'in de yer aldığı "Doğa Kardeşliği" projesinde yeşil müfredat ve çevre eğitimi geliştirildi. Bu projeler, gençlerin sahada edindikleri bilgiyle yerel uygulamalara katkı vermesini ve uluslararası deneyim paylaşımını mümkün kılıyor.

Yılmaz, tabiatı koruma sorumluluğunu medeniyetimizin bir yükümlülüğü olarak gördüklerini belirterek, Emine Erdoğan öncülüğünde Türkiye'den dünyaya yayılan Sıfır Atık hareketinin bu anlayışı küresel bir çevre seferberliğine taşıdığını hatırlattı. TÜRGEV için öncelik, gençlerin bilgiyle donatılarak davranış ve projeye dönüştürdükleri sürdürülebilir çözümler aracılığıyla hem yerel hem uluslararası alanda etki yaratmalarıdır.

COP31 çerçevesinde TÜRGEV'in çalışmaları, gençlik odaklı çevre eğitimleri ve gönüllülük programlarının iklim politikasının toplumda karşılık bulmasında anahtar rol oynayacağını gösterdi.

VAKIF, 14 KASIM’DA KONFERANSIN MAVİ ALANI’NDAKİ KADIN PAVİLYONU’NDA AK PARTİ KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TOPLUMSAL ETKİLERİ BAĞLAMINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI" PANELİNDE DE YER ALDI.