Alkollü sürücünün çarpışı Bursa'da sokakta hasar bıraktı

Olayın ayrıntıları:

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Değirmen Caddesi'nde yaşanan olayda, 54 LB plakalı otomobilin sürücüsü Murat B. iddiaya göre alkollü şekilde direksiyon başındayken sokakta hareket ederek park halindeki çok sayıda araca çarptı. Çarpışma seslerini duyan çevredekiler durumu 112'ye bildirdi ve kısa süre içinde polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekipler, olay yerinde ayakta durmakta zorlanan ve çevreye küfürler savuran sürücüyü gözlemledi. Alkol ölçümü yapılan Murat B.'nin yapılan testte 1.54 promil alkollü olduğu belirlendi. Çarpma sonucu bölgede park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma ve sonuçları:

Kolluk, sürücünün ifadesini aldıktan sonra işlemleri sürdürmek üzere karakola götürdü. Olayla ilgili olarak sürücünün sürücü belgesine idari olarak 6 ay el konuldu. Olay, bölge sakinleri ve trafik güvenliği açısından yol kenarında park halindeki araçların ve yayaların korunmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor; trafik güvenliği ve alkolün yol açtığı risklere dönük uyarılar yetkililerce hatırlatıldı.

ALKOLMETREYİ ÜFLEYEN MURAT B., 1.54 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI. SÜRÜCÜ, İFADESİ ALINMAK ÜZERE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ.