Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücünün sıkıştırmasıyla kurye kaza yaptı, sürücü kaçtı

Esenyurt'ta motokuryenin sıkıştırılması sonucu trafik kazası

İstanbul Esenyurt'ta motokurye olarak çalışan Fethullah Sönmez, Pazaryolu Caddesi'nde sipariş götürdüğü sırada trafikte tartıştığı bir otomobil sürücüsü tarafından sıkıştırıldı. İddiaya göre tartışmanın ardından sürücü, aracının direksiyonunu motosikletin yönüne kırdı; Sönmez dengesini kaybederek park halindeki araçlara çarptı. Olayın ardından sürücü bölgeden kaçtı, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın gelişimi:

Olay Cuma günü, Pazaryolu Caddesi'nde meydana geldi. Sönmez, ünverdi Caddesi yönünden sipariş götürürken solunda kamyon olduğunu, ardından önüne çıkan ticari aracın ani hareketleriyle tartışma çıktığını anlattı. Tartışma sonrası sürücünün araya girip hakaret ettiğini belirten Sönmez, aracın makas atarak peşinden geldiğini ve birden sağ tarafa çarparak motosikletini sıkıştırdığını aktardı. Kazada Sönmez hafif yaralandı ve olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerası ve şikayet:

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, sürücünün seyir halindeyken direksiyonu motosikletin üzerine kırdığı ve Sönmez'in park halindeki araçlara çarptığı anlar yer alıyor. Görüntüler, sağlık ekiplerinin ve polislerin olay yerine geldiğini doğruluyor. Sönmez'in ifadesine göre sürücü olay yerinden kaçtı; kendisi de olaya ilişkin şikayette bulundu. Sönmez, yaşadıklarını ve 'Nasıl sakat kalmadım, şu an hayattayım halen onun şokundayım' sözleriyle özetledi.

Olayla ilgili polis ve sağlık ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Güvenlik kamerası kayıtları ve Sönmez'in şikayeti kolluk kuvvetlerinin soruşturmasında delil olarak kullanılacak.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.