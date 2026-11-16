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Aladağlar'da sis nedeniyle helikopter inemeyince UMKE yaya ulaşıp tırmanışçıyı kurtardı

Aladağlar'da amatör tırmanışçı A.K. kayalıklardan düşüp yaralandı; sis helikopteri engelledi, UMKE ekipleri yaya ulaşarak sedyeyle tahliye etti.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aladağlar'da sis nedeniyle helikopter inemeyince UMKE yaya ulaşıp tırmanışçıyı kurtardı

Aladağlar'da amatör tırmanışçı kayalıklardan düştü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Aladağlar Milli Parkı sınırları içindeki Hacer Ormanları'nda tırmanış yapan 6 kişilik grup sırasında amatör tırmanışçı A.K. kayalıklardan düştü. Olayın bildirilmesiyle bölgeye UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Grubun tırmanış yaptığı esnada A.K.'nin dengesini kaybederek düştüğü bildirildi. Düşme bölgesinin sarp kayalık yapısı ve oluşan yoğun sis nedeniyle uçuş güvenliği sağlanamayınca planlanan helikopter inişi gerçekleştirilemedi.

Kurtarma ve sağlık müdahalesi:

UMKE ekipleri, helikopter kullanılamayınca yaralının bulunduğu bölgeye yaya olarak ulaştı ve olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Uzun süren çalışmanın ardından A.K. sedyeyle mahsur kaldığı yerden çıkartılarak sağlık personeline teslim edildi. İlk kontrollerin ardından yaralı, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralanma olduğu belirlenen A.K.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Aladağlar&#039;da kayalıklardan düşen amatör tırmanışçı UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı

Aladağlar'da kayalıklardan düşen amatör tırmanışçı UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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