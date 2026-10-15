Alkollü sürücünün çarpmasıyla gece yarısı kaza: iki yaralı

Alkollü sürücünün çarpmasıyla gece yarısı kaza:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, bir motosikletin yol kenarındaki otomobile çarpmasıyla iki kişi yaralandı. Kaza, saat 03.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, deniz istikametinden çarşı yönüne seyreden 07 BSV 744 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 07 CJC 223 plakalı otomobile çarptı.

olay anı ve ilk müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Ş. ile yolcu Ergün D.'ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

yasal işlemler ve tespitler:

Yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Hüseyin Ş.'nin 1,89 promil, yolcu Ergün D.'nin ise 3,02 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili işlemler kapsamında sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve sürücüye 27.719 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOL KENARINDA BULUNAN OTOMOBİLE ÇARPTI. KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ VE YOLCU, SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.