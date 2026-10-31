Eskişehir Odunpazarı'nda camdan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı

olayın meydana gelişi:

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Tezgöçen Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katındaki bir dairede, henüz belirlenemeyen sebeple 2 yaşında bir kız çocuğu camdan düşerek yaralandı.

müdahale ve nakil:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

polis incelemesi:

Olay yerinde görevli polis ekipleri tarafından düşüşün nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili tanık ifadeleri ve olay yerindeki bulguları değerlendiriyor.

ESKİŞEHİR'DE 4 KATLI APARTMANIN İKİNCİ KATINDAN DÜŞEREK YARALANAN 2 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI.