Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Eskişehir Odunpazarı'nda camdan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı

Odunpazarı Emek Mahallesi'nde 4 katlı binanın ikinci katından camdan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 17:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir Odunpazarı'nda camdan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı

olayın meydana gelişi:

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Tezgöçen Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katındaki bir dairede, henüz belirlenemeyen sebeple 2 yaşında bir kız çocuğu camdan düşerek yaralandı.

müdahale ve nakil:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

polis incelemesi:

Olay yerinde görevli polis ekipleri tarafından düşüşün nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili tanık ifadeleri ve olay yerindeki bulguları değerlendiriyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE 4 KATLI APARTMANIN İKİNCİ KATINDAN DÜŞEREK YARALANAN 2 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HASTANEYE...

ESKİŞEHİR'DE 4 KATLI APARTMANIN İKİNCİ KATINDAN DÜŞEREK YARALANAN 2 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cenazeye giderken Bolu Dağı tüneli'nde takla attılar, kaçan tır aranıyor
images

Paris'te üçüncü dalga başladı: hayat pahalılığına karşı sıkı güvenlik önlemleri
images

Akaryakıt istasyonunda meydana gelen çarpışmada kadın yaralandı
images

Öğretmenlerin İstinye açıklarında denizde erkek cesedi bulması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cenazeye giderken Bolu Dağı tüneli'nde takla attılar, kaçan tır aranıyor

Felipe Melo'dan İstanbul ziyareti: Galatasaray mesajı ve Terim vurgusu

Paris'te üçüncü dalga başladı: hayat pahalılığına karşı sıkı güvenlik önlemleri

Trabzonspor son provasını tamamladı, Gaziantep FK karşılaşmasını bekliyor

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında