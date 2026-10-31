Akaryakıt istasyonunda meydana gelen çarpışmada kadın yaralandı

Olayın özeti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi, Eskişehir Çevre Yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda bir kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olayda ismi G.O. olarak verilen kadın, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı ve ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın meydana geldiği yer ve müdahale:

Kaza, akaryakıt istasyonu içerisindeki hareket sırasında gerçekleşti. Kazaya karışan aracın plakası kaynaklarda plakası öğrenilemeyen olarak geçti. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk tespit ve müdahale sonrası yaralı hastaneye sevk edildi.

Polisin incelemesi ve güvenlik uyarıları:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı; kaza yerinde yapılacak tespitler ve görgü tanıklarının beyanları sonrasında olayın ayrıntıları netleşecek. Akaryakıt istasyonlarındaki araç hareketliliği nedeniyle benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin dikkatli olması, hız kontrolü ve geri manevralarda ekstra özen göstermesi önem taşıyor.

ESKİŞEHİR'DE BİR PETROL İSTASYONU İÇERİSİNDE OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI.