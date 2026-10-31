Öğretmenlerin İstinye açıklarında denizde erkek cesedi bulması

İstanbul'un Sarıyer ilçesi İstinye açıklarında sabah saatlerinde denizde hareketsiz halde bir kişi fark edildi. Olay, sabah 10.00 sıralarında, balık tutmak için Boğaz’a açılan özel okul öğretmenleri tarafından tespit edildi.

ihbar ve müdahale:

Durumu gören öğretmenler derhal Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, denizde bulunan erkeğin cesedini sudan çıkararak tekneye aldı ve kıyıya getirdi.

teslim ve tıbbi işlemler:

Kıyıya ulaştırılan cenaze, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından cenaze, otopsi ve kimlik tespiti işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili resmi makamların yaptığı açıklama ve soruşturma bilgileri henüz paylaşılmadı. Bölgedeki müdahale süreci, bildirim üzerine hızlı bir şekilde tamamlandı ve cenaze yetkililere teslim edildi.

İstanbul Boğazı’nda balık tutmaya giden öğretmenler erkek cesedi buldu