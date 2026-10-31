Maltepe'de Sivas kültür günlerinde sözlü gerilim: CHP ve YENİ Parti temsilcileri karşı karşıya

Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 6. Sivas Kültür Günleri esnasında sahnede yaşananlar, etkinliğe katılanlar arasında gerginliğe yol açtı. İddiaya göre kürsüde konuşan Sivas Konfederasyonu (SİVKON) Konfederasyon Başkanı Metin Yarım, CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in ismini anmayıp YENİ Parti İl Başkanı Özgür Çelik'e yönelik övgülerde bulundu.

Kürsüde yaşananlar:

Sahnedeki bu vurgular, alandaki bazı katılımcıların tepkisini çekti. Tepkiler zaman içinde yükseldi ve ortamda sözlü tartışmalar başladı. Görgü tanımlarına göre başlayan sözlü kavga kısa sürede alanda belirgin bir gerilim oluşturdu.

Sonrası ve ayrılışlar:

Yaşanan tartışmaların ardından etkinlik alanından ayrılmalar oldu. Edinilen bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel ve çok sayıda kişi etkinlik alanından ayrıldı.

Olay, kültürel bir etkinlik ortamında siyasi farklılıkların nasıl gerilime dönüşebileceğine dair dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Organizatörler ve katılımcılar arasında tansiyonun yükselmesini önlemek için ilerleyen süreçte daha sıkı koordinasyon ve iletişim gereği ortaya çıktı.

MALTEPE'DE DÜZENLENEN 6'NCI SİVAS KÜLTÜR GÜNLERİ'NDE YAPILAN KÜRSÜ KONUŞMASINDA, CHP İSTANBUL İL BAŞKANI MEHMET ALİ YÜKSEL'İN ADININ ANILMAMASI VE YENİ PARTİ İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK'E YÖNELİK ÖVGÜLER TEPKİYE NEDEN OLDU. YENİ PARTİ'LİLER İLE CHP'LİLER ARASINDA SÖZLÜ KAVGA ÇIKTI